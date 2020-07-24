с чего всё началось

В России резко выросло число призывников, уклоняющихся от службы в армии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России.

В России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии

Политика Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. 1,6K

Общество Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова. 266

Происшествия Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян. 920

Общество В России назревает потребительский кризис Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. 297

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Шоу-бизнес Ольга Зуева показала фото маленькой дочки от Данилы Козловского Возлюбленная популярного актера Данилы Козловского актриса Ольга Зуева поделилась сегодня редким фото своей маленькой дочки.

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 208

Происшествия Иностранец прикинулся украинским пограничником, чтобы сбежать в Польшу Во Львовской области на границе задержали иностранца, который пытался нелегально попасть в Польшу в камуфляже украинского пограничника.

Политика Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. 757

Происшествия Открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге ликвидировано Пожарные ликвидировали открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге, где загорелся кабель.

Футбол «Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком Российский форвард Павел Погребняк покинул «Урал». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте екатеринбургского клуба.