Общество
Lenta.ruВ России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии
В России резко выросло число призывников, уклоняющихся от службы в армии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России.
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с чего всё началось
«Среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом», — сообщил сайт Главного военного СУ СК России.Телеканал 360°04:56
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Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
Российская газета 06:23
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
ToDay News Ufa 00:42
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» устроили дерби в соцсетях
Футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" устроили перепалку в Twitter.
РИА Новости 06:36
Общество
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
Интерфакс 06:34
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Общество
Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
РИА Новости 03:21
Футбол
Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа
Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 01:12
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Финансы
Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля
Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
Вести.Ru 03:56
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент РФ Владимир Путин согласился заморозить пенсии в реальном выражении на следующие 10 лет.
Daily вчера в 06:09
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время представит обновление с новыми функциями. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
Деловое.ТВ 06:00
Шоу-бизнес
Ольга Зуева показала фото маленькой дочки от Данилы Козловского
Возлюбленная популярного актера Данилы Козловского актриса Ольга Зуева поделилась сегодня редким фото своей маленькой дочки.
NewInform вчера в 13:53
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Происшествия
Иностранец прикинулся украинским пограничником, чтобы сбежать в Польшу
Во Львовской области на границе задержали иностранца, который пытался нелегально попасть в Польшу в камуфляже украинского пограничника.
Rusvesna.su 05:46
Политика
Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ведомости 06:24
Авто
АвтоВАЗ начал продажу внедорожников Niva под брендом Lada
Ранее МедиаПоток писал, что начали производить внедорожники Niva под брендом Lada.
МедиаПоток 21 июля в 08:41
Шоу-бизнес
В Сети поразились сходству дочери Кристины Орбакайте со звездной мамой
Кристина Орбакайте решила опубликовать коллаж из своего детского снимка и фото дочери. В Сети поразились сходству Клавдии со звездной мамой.
Летидор вчера в 08:52
Происшествия
Открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге, где загорелся кабель.
ТАСС 06:18
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Футбол
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
Российский форвард Павел Погребняк покинул «Урал». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте екатеринбургского клуба.
Vprognoze.ru 05:33
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Шоу-бизнес
Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой
Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой Пользователи удивились, узнав, что Тимати и Решетова отдыхают раздельно.
Экспресс газета 01:11
Политика
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46