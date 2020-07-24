Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии

В России резко выросло число призывников, уклоняющихся от службы в армии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России.
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с чего всё началось
«Среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом», — сообщил
 сайт Главного военного СУ СК России.
Телеканал 360°04:56

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В России резко выросло число уклонистов от военной службы

URA.Ru05:21

Резкий рост числа уклонистов заметили в армии России

Телеканал 360°04:56

В РФ резко выросло число уклонистов от службы в армии

News.ru05:08

В России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии

Lenta.ru05:08

В России выросло число уклонистов от военной службы

Rambler News Service05:01

В России резко увеличилось число уклонистов от службы в армии

Газета.Ru05:12

В России резко выросло число уклонистов от службы в армии

Интерфакс04:29
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В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»

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Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
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Общество

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Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
РИА Новости 03:21
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Футбол

Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа

Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

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Финансы

Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля

Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
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Происшествия

Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
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Общество

В России назревает потребительский кризис

Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
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Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент РФ Владимир Путин согласился заморозить пенсии в реальном выражении на следующие 10 лет.
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Технологии

В WhatsApp появится функция привязанных устройств

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время представит обновление с новыми функциями. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
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Шоу-бизнес

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Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

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Религия

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Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
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Авто

АвтоВАЗ начал продажу внедорожников Niva под брендом Lada

Ранее МедиаПоток писал, что начали производить внедорожники Niva под брендом Lada.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

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Шоу-бизнес

В Сети поразились сходству дочери Кристины Орбакайте со звездной мамой

Кристина Орбакайте решила опубликовать коллаж из своего детского снимка и фото дочери. В Сети поразились сходству Клавдии со звездной мамой.
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Происшествия

Открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге, где загорелся кабель.
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Экономика

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
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Шоу-бизнес

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Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
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Шоу-бизнес

Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой

Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой Пользователи удивились, узнав, что Тимати и Решетова отдыхают раздельно.
Экспресс газета 01:11
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Политика

ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре

Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
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