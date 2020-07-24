с чего всё началось

За прошедшие полгода военные следователи выявили резкий всплеск уклонения призывников от службы — он увеличился в 1,7 раза. Чаще всего уклонисты симулируют различные болезни и используют другие способы, помогающие избежать службы в армии.

СК: в России выросло число случаев уклонения от службы в армии

Экономика Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.

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