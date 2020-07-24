Общество
Live24СК: в России выросло число случаев уклонения от службы в армии
За прошедшие полгода военные следователи выявили резкий всплеск уклонения призывников от службы — он увеличился в 1,7 раза. Чаще всего уклонисты симулируют различные болезни и используют другие способы, помогающие избежать службы в армии.
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с чего всё началось
«Среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом», — сообщил сайт Главного военного СУ СК России.Телеканал 360°04:56
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