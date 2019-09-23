Происшествия
Московский КомсомолецСК: в лагерях террористов могут находиться 800 российских детей
Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что до 800 российских детей могут находиться в лагерях террористов на Ближнем Востоке.
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Около 800 российских детей могут находиться в лагерях террористов в Ближневосточном регионе, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.РИА Новости12:33
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СК России: В лагерях террористов на Ближнем Востоке могут находиться 800 российских детей
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