Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСК: в лагерях террористов могут находиться 800 российских детей

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что до 800 российских детей могут находиться в лагерях террористов на Ближнем Востоке.
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Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Около 800 российских детей могут находиться в лагерях террористов в Ближневосточном регионе, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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