Происшествия
РИА НовостиСК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
Как сообщил Агеев, 30 июня 2002 года по распоряжению криминального авторитета по кличке Лом он влез в дом Круга еще с одним участником банды Дмитрием Веселовым. По данным бандитов, певец находился в отъезде, его убийство не планировалось.
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Услышали, что кто-то вошел в дом, и решили спрятаться… Спрятались в нише с левой стороны. Потом услышали шаги по лесенке, и вошла женщина. А так получилось, что диван у него - или ножка была сломана, или чего, и завязалась борьба. Она отскочила к двери. Я ударил ее в голову пистолетом, сверху вниз.
— Александр Агеев, российский предпринимательРИА Новости 05:14
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Здоровье
Фармаколог перечислил опасные сочетания лекарств и продуктов
Некоторые сочетания препаратов и продуктов могут быть смертельно опасными, заявил клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Экономика сегодня вчера в 23:19
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала
Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Политика
МИД Эстонии возмущён документами об освобождении страны от нацистов
В сообщении указано, что МИД Эстонии «глубоко возмущён» публикацией в Twitter, сделанной российской стороной, которая «сводит к минимуму преступления советского режима» и распространяет «историческую несправедливость».
REGNUM 09:44
Транспорт
В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения
В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM 08:53
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Футбол
ЦСКА опубликовал сюжет о поездке на матч с «Лудогорцем»
ЦСКА на своём официальном канале в YouTube опубликовал сюжет, посвящённый выездному матчу 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5). В ролике показан вылет «армейцев» из Москвы и прибытие в Болгарию, прогулка по городу и поздравление с днём рождения защитника Марио Фернандеса, а также основные моменты встречи.
Чемпионат 09:41
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Общество
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Происшествия
СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Котову и Устинову
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) попросил прокурора Москвы Дениса Попова обратить внимание на уголовные дела в отношении задержанных на несогласованных акциях в столице программиста Константина Котова и актера Павла Устинова, а также отменить вынесенные им приговоры.
РИА Новости 09:49
Спорт
ОКР заявил об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что участие сборной страны в летних Играх 2020 года может оказаться под угрозой из-за допингового скандала.
РБК 08:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева занялась йогой в бикини
Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru 06:42
Футбол
Врач рассказал о спортивном состоянии Кокорина и Мамаева после тюрьмы
Lenta.ru вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Петросян заявил, что не может попасть в свой дом
РИА Новости 06:13
Волейбол
Российские волейболистки обыграли сербок на Кубке мира
МК-Спорт вчера в 06:25
Происшествия
Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена
Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
REGNUM 05:18
Политика
Талибы обсудили в Китае мирное соглашение с США
Представители радикального афганского движения "Талибан" в воскресенье провели в Китае переговоры со спецпосланником МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнем о достигнутом ими мирном соглашении с США, сообщил официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Происшествия
Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Футбол
Фанаты «Торпедо»: «Хотелось бы спросить у всех Торпедовцев: где вы все?»
Фанатская группировка «Торпедо» «Запад 5» опубликовало заявление, в котором критикует посещаемость домашних матчей черно-белых.
Спорт-Экспресс 08:35
Общество
Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии
LentaChel.ru 21 сентября в 01:14
Происшествия
В Сыктывкаре скончался ребенок, пострадавший в ДТП
В результате аварии водитель Audi погиб, а его сын, мальчик 4 лет, получил тяжелые травмы и впал в кому.
Комиинформ вчера в 14:32
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Армия и оружие
Израильские F-35 отбомбились с нулевой эффективностью
Avia.pro вчера в 23:13