Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

Как сообщил Агеев, 30 июня 2002 года по распоряжению криминального авторитета по кличке Лом он влез в дом Круга еще с одним участником банды Дмитрием Веселовым. По данным бандитов, певец находился в отъезде, его убийство не планировалось.
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Хронология дела об убийстве Михаила Круга

ТАСС07:55

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

Известия08:45

СК раскрыл детали убийства Михаила Круга

RT на русском07:55

Круг причастных к убийству Михаила Круга замкнулся

Коммерсантъ14:00

Прокуратура проверит законность закрытия дела об убийстве Михаила Круга

РБК07:14

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости07:25

Закрытие дела об убийстве Круга проверит прокуратура

Lenta.ru06:02
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Общество

В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре

«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
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Авто

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Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
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Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети анонсировала выход интервью с супругом.
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Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Политика

Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию

Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия

Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Общество

Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
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В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru

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Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию

Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Кино

Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка

Главного героя играет Никита Ефремов, в роли следователя снимется Юлия Снигирь.
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Кино

Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
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Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
ЖКХ

В жилых домах Москвы дали отопление

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.
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Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Малышева объяснила, почему Заворотнюк зря делала ЭКО за границей

Известный врач и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, лечится от опухоли мозга последней стадии.
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Технологии

Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

Профиль 08:07
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Армия и оружие

Минобороны выделило 250 млн на борьбу с утечками служебной информации

Минобороны РФ готово израсходовать порядка 250 млн рублей на пресечение утечек служебной информации в Сеть, указано в сообщении, опубликованном 23 сентября на портале госзакупок.
REGNUM 13:18
Культура

«Форт Боярд» вернулся на экраны

Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
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Microsoft продлила поддержку Windows 7 ради выборов в США

Компания Microsoft изначально планировала прекратить поддержку операционной системы Windows 7 14 января 2020 года.
Ferra вчера в 09:11
Общество

Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Политика

Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты

Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
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Культура

С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»

С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Происшествия

Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов ФБК

В августе Басманный суд Москвы наложил арест на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.
РИА Новости 05:52
Политика

В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Политика

На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией

Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Шоу-бизнес

Тимати заработал на общепите 54 миллиона, обойдя Лепса и Бузову

Ольга Бузова, основавшая в 2018 году бренд Buzfood напополам с «Арчер мьюзик продакшн» Татьяны Стрельниковой, в убытке не оказалась.
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Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

РИА Новости 08:23
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После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

Газета.Ru 10:50
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