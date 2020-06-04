Происшествия
Комсомольская правдаСК возбудил четвёртое уголовное дело о ЧП в Норильске
Следственный комитет России завёл уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП с разливом топлива в Норильске. Об этом сообщается на сайте СКР. Это стало четвёртым уголовным делом о ЧП с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования об аварии под Норильском (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.Коммерсантъ04:55
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Лукашенко отправил правительство в отставку. Беларусь забурлила
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«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
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