с чего всё началось

Следственный комитет России завёл уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП с разливом топлива в Норильске. Об этом сообщается на сайте СКР. Это стало четвёртым уголовным делом о ЧП с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске.

СК возбудил четвёртое уголовное дело о ЧП в Норильске

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Экономика План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК. 3,1K

Технологии Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которые вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 246

Авто Внедорожник Toyota Fortuner обновился Обновлённый Toyota Fortuner обзавёлся модернизированными светодиодными фарами, другими бамперами, иной радиаторной решёткой и задними фонарями с переработанным рисунком.

Общество Названы сроки открытия пляжей на юге России В Ростуризме назвали сроки открытия общественных и приотельных пляжей в Краснодарском крае и Крыму. 596

Политика В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24». 93

Здоровье Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках. 74

Космос «Хаббл» нашел намеки на раннее появление первых звезд Вселенной Орбитальный телескоп "Хаббл" не нашел внутри древнейших галактик Вселенной, которые сформировались через 500 млн лет после Большого взрыва, звезд, которые состоят из чистого водорода и гелия.

Авто Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений. 37

Общество Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 51

Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 234

Политика Социологи выяснили отношение россиян к дате голосования по Конституции Общероссийское голосование по поправкам в конституцию изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Хоккей «Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.