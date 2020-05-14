Общество
RT на русскомСК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия «Бессмертный полк»
Комсомольская правда04:17
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По результатам анализа полученной информации Центральным аппаратом Росздравнадзора поручено Территориальному органу Росздравнадзора по Дагестану организовать и провести проверку Минздрава республики.
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