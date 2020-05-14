с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Здоровье В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. 257

Общество Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. 1K

Общество Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей. 12

Политика Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер. 24

Общество Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ". 66

Общество В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК. 169

Экономика В России построят 25 заводов для утилизации отходов Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. 359

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.

Здоровье Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о критериях, при выполнении которых в регионе возможно смягчение режима ограничений. 22

Общество Энергетики в Хакасии устраняют последствия шквалистого ветра Самые мощные порывы ветра отмечены на трех территориях муниципальных образований в зоне обслуживания Хакасского филиала Россети Сибирь.

Здоровье За неделю коронавирус обнаружили еще в двух территориях Прикамья На этой неделе в Пермском крае появились еще две территории, где были зарегистрированы новые случаи заболевания Covid-19.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 88

Единоборства Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. 10

Здоровье Ученый рассказал об уникальности коронавируса Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов. 11

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 5,1K

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 521

Политика Власти Бурунди решили выслать представителей ВОЗ из страны Бужумбура, 14 мая 2020, 11:45 — REGNUM Распоряжение о высылке с территории страны главного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране и ещё трех экспертов организации, которые занимаются координацией борьбы с коронавирусом, дали власти республики Бурунди.

Здоровье Росздравнадзор поручил проверить Минздрав Дагестана По результатам анализа полученной информации Центральным аппаратом Росздравнадзора поручено Территориальному органу Росздравнадзора по Дагестану организовать и провести проверку Минздрава республики. 7