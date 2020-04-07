Коронавирус

ИзвестияИзвестияСК возбудил дело из-за фейка о российском происхождении коронавируса

Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России. Об этом вторник, 7 апреля, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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с чего всё началось
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает
 пресс-служба Главного управления СК.
РБК10:55

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Топ-5 фейков о коронавирусе

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РБК10:55

СК возбудил дело о фейке про «создание коронавируса в России»

РЕН ТВ10:06
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Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Политика

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса стала непростым этапом в жизни страны.
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Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM 11:02
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
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В «Локомотиве» пока не могут договориться о снижении зарплат

По данным «СЭ», переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата.
Спорт-Экспресс 10:12
Политика

Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
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Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
РИА Новости 12:35
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Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Кино

Warner Bros. снимет новые серии «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»

"Пинки и Брейн" - мультипликационный сериал Стивен Спилберга о двух лабораторных мышах, которые пытаются захватить мир, причем гений Брейн пытается сделать это в компании недалекого Пинки.
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Рыжий из «Иванушек» одобрил желание тезки найти свою любовь

Артист дал комментарий корреспонденту издания NewInform. Оказалось, полный тезка исполнителя является мужем его покойной сестры.
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Экономика

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ 10:21
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
Армия и оружие

В США готовят реформу морской пехоты для противостояния с Китаем

Как сообщается, Китай в том, что касается военных возможностей, представляет самую большую угрозу, и если бы США бездействовала, то они оказались бы уже позади.
Discover24 вчера в 13:39
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM 11:24
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В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

По последним данным, всего в Италии общее число случаев инфицирования составляет сто тридцать две тысячи пятьсот сорок семь, число жертв коронавируса возросло до шестнадцати тысяч пятисот двадцати трех.
Страна Советов on-line 08:32
Авто

Российский автобизнес может потерять 340 млрд рублей

Российский автобизнес может не досчитаться 340 млрд рублей, если режим самоизоляции в стране продлится до конца апреля.
Автоновости дня 07:50
Экономика

Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
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Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов

В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Радиочастотный спектр вчера в 08:58
Здоровье

СМИ: в Белоруссии врачи массово увольняются из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего заседания во вторник сообщил, что в стране госпитализированы 794 человека с COVID-19, но катастрофы он в этом не видит.
Московский Комсомолец 10:30
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 04:55
Общество

Читавшего у озера калининградца оштрафовали за нарушение самоизоляции

Сам Журавлев заявил на судебном заседании, что не считает себя виновным, поскольку нарушений не допускал, режим чрезвычайной ситуации в России не введен, и он свободен в передвижении.
ЗакC.Ру 08:59
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Футбол

Сон Хын Мин приступит к военной службе в Корее

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пройдет обязательную военную службу у себя на родине в Корее, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 11:22
Политика

Путин заявил, что в России пик эпидемии коронавируса не пройден

Президент Росси Владимир Путин заявил, что в стране пик эпидемии коронавируса ещё не прошёл, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 09:53
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец 06:31
Общество

Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию

Как сообщает официальный представитель канцелярии правительства, состояние британского премьер Бориса Джонсона ухудшилось, что заставило врачей принять решение о переводе политика в палату интенсивной терапии, - реанимацию.
Expert.ru вчера в 16:10
Экономика

Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике

Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Суть событий вчера в 03:07
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