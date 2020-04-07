с чего всё началось

Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России. Об этом вторник, 7 апреля, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Экономика Украина подготовила новые претензии к Газпрому Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.

Политика Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.

Общество Власти Китая разблокировали выезд из Уханя Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Экономика Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».

Экономика Россиян предупредили о резком росте цен на продукты Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.

Происшествия В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго» Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.

Общество В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса По последним данным, всего в Италии общее число случаев инфицирования составляет сто тридцать две тысячи пятьсот сорок семь, число жертв коронавируса возросло до шестнадцати тысяч пятисот двадцати трех.

Авто Российский автобизнес может потерять 340 млрд рублей Российский автобизнес может не досчитаться 340 млрд рублей, если режим самоизоляции в стране продлится до конца апреля.

Экономика Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».

Гаджеты ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.

Здоровье СМИ: в Белоруссии врачи массово увольняются из-за коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего заседания во вторник сообщил, что в стране госпитализированы 794 человека с COVID-19, но катастрофы он в этом не видит.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Общество В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.

Авто Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.

Общество Читавшего у озера калининградца оштрафовали за нарушение самоизоляции Сам Журавлев заявил на судебном заседании, что не считает себя виновным, поскольку нарушений не допускал, режим чрезвычайной ситуации в России не введен, и он свободен в передвижении.

Общество Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом 31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Шоу-бизнес Умерла бывшая жена Александра Малинина Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.

Общество Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию Как сообщает официальный представитель канцелярии правительства, состояние британского премьер Бориса Джонсона ухудшилось, что заставило врачей принять решение о переводе политика в палату интенсивной терапии, - реанимацию.