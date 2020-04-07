Коронавирус

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Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России. Об этом вторник, 7 апреля, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает
 пресс-служба Главного управления СК.
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