По указанному адресу в Тулуне располагается Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Агентство пока не располагает официальными комментариями в связи с инцидентом.

с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек при обвале грунта в ходе земляных работ в городе Тулуне Иркутской области. Об этом, как передаёт Интерфакс, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

СК возбудил дело из-за гибели трёх человек при обвале грунта в Тулуне

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