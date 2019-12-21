Происшествия
RT на русскомСК возбудил дело из-за гибели трёх человек при обвале грунта в Тулуне
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек при обвале грунта в ходе земляных работ в городе Тулуне Иркутской области. Об этом, как передаёт Интерфакс, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
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с чего всё началось
По указанному адресу в Тулуне располагается Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Агентство пока не располагает официальными комментариями в связи с инцидентом.Интерфакс - Россиявчера в 09:51
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Политика
Приостановлено строительство «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Энергетика
Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной
Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной: стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски.
Происшествия
Названы причины пожара в колледже Одессы
Политика
МИД: США пытаются навязать Европе свой сжиженный газ
В МИД России заявили, что США пытаются навязать Европе свой сжиженный газ.
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах от отца Жанны Фриске
В числе прочего, в сообщениях есть угроза, что отец певицы Фриске собирается приехать к Пригожину с винтовкой.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Наука
«Оборотни»-охотники оказались героями древнейшей живописи
В 2014 и 2018 годах в пещерах на островах Сулавеси и Борнео (Юго-Восточная Азия) обнаружили наскальную живопись, возраст которой – более 40 тысяч лет.
Общество
В России впервые осудили владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров
Рекламодателями выступали онлайн-казино. В среднем в месяц с одного сайта «пираты» могли получить более 500 тысяч рублей.
Происшествия
Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»
В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
Гаджеты
Motorola отложила начало продаж гибкой раскладушки Razr
Motorola перенесла сроки предзаказа и старта продаж смартфона-раскладушки с гибким экраном Razr.
Футбол
Анчелотти назначен главным тренером «Эвертона»
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Футбол
Новый главный тренер волгоградского «Ротора» дал первое интервью
Наставник сине-голубых поделился своим мыслями с пресс-службой СК «Ротор».
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец Ultimate Fighting Championship Саид Нурмагомедов (13-2) проиграл в своём втором бою в UFC бразильцу Раони Барселосу (15-1) на турнире в южнокорейском Пусане.
Футбол
Иньеста может перейти в «Эстудиантес»
В Аргентину Иньесту зовет бывший защитник «Барселоны» Габриэль Милито, который сейчас тренирует «Эстудиантес».
Политика
Транзитный поток. Россия и Украина в последний момент подписали протокол соглашения о прокачке газа
После открытия «Северного потока — 2» «Газпром» планировал вовсю использовать мощности нового газопровода, который к тому же дешевле в эксплуатации, так что связывать себя долгосрочными обязательствами компании не хотелось.
Гаджеты
Опубликована информация о новом смартфоне Galaxy Xcover Pro
Компания Samsung совсем скоро презентует поклонникам бренда новую модель смартфона.
Авто
Прототип Lucid Air готов к производству на 95 процентов
Американская компания Lucid Motors, которая грозится заткнуть за пояс Илона Маска, объявила прием предзаказов на свой электрический седан Air.
Экономика
СЛО «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на 46 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управделами президента РФ о взыскании около 46 миллионов рублей с авиакомпании "Аэрофлот", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Авто
Kia готовит новый компактный кроссовер
Kia зарегистрировала новую торговую марку – Sonet.
Политика
В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Авто
Названы 35 моделей авто, которые снимут с производства
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Хоккей
«Твоих сисек будет достаточно». Игрок «Салавата» ответил на критику самой известной чирлидерши КХЛ
Хоккеист «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на критику бывшей ice-girl уфимской команды Ульяны Тригубчак, которая многими считается самой известной чирлидершей и самой горячей хоккейной журналисткой КХЛ.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.