Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело из-за гибели трёх человек при обвале грунта в Тулуне

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек при обвале грунта в ходе земляных работ в городе Тулуне Иркутской области. Об этом, как передаёт Интерфакс, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
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с чего всё началось

Трое рабочих погибли при обвале грунта в иркутском Тулуне

По указанному адресу в Тулуне располагается Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Агентство пока не располагает официальными комментариями в связи с инцидентом.
Интерфакс - Россиявчера в 09:51

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СК возбудил уголовное дело после гибели трех рабочих при обвале в Тулуне

Известия02:03

По факту гибели трех рабочих в Тулуне возбуждено уголовное дело

Байкал2400:13

Трое рабочих погибли при обвале грунта в иркутском Тулуне

Интерфакс - Россиявчера в 09:51

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в Тулуне

Интерфаксвчера в 21:54

СК возбудил уголовное дело по факту гибели троих рабочих в Тулуне

ИрСитивчера в 21:58

Двое пострадавших при обвале грунта при ремонте детдома в Тулуне находятся в больнице

ТАССвчера в 21:39

В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

РИА Новостивчера в 23:44
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Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный вчера в 21:33
Энергетика

Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной

Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной: стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски.
Lenta.ru 05:45
Происшествия

Названы причины пожара в колледже Одессы

Газета.Ru 04:22
Политика

МИД: США пытаются навязать Европе свой сжиженный газ

В МИД России заявили, что США пытаются навязать Европе свой сжиженный газ.
РЕН ТВ 07:03
Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой

Gazeta.SPb 19 декабря в 08:37
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах от отца Жанны Фриске

В числе прочего, в сообщениях есть угроза, что отец певицы Фриске собирается приехать к Пригожину с винтовкой.
Телеканал 360° вчера в 17:07
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
Наука

«Оборотни»-охотники оказались героями древнейшей живописи

В 2014 и 2018 годах в пещерах на островах Сулавеси и Борнео (Юго-Восточная Азия) обнаружили наскальную живопись, возраст которой – более 40 тысяч лет.
Наука и жизнь 19 декабря в 00:03
Общество

В России впервые осудили владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров

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RuNews24.ru 19 декабря в 22:58
Происшествия

Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»

В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
Вести.Ru 06:46
Гаджеты

Motorola отложила начало продаж гибкой раскладушки Razr

Motorola перенесла сроки предзаказа и старта продаж смартфона-раскладушки с гибким экраном Razr.
Дождь 04:59
Футбол

Анчелотти назначен главным тренером «Эвертона»

Вести.Ru 06:52
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Ugpressa.ru 19 декабря в 15:21
Футбол

Новый главный тренер волгоградского «Ротора» дал первое интервью

Наставник сине-голубых поделился своим мыслями с пресс-службой СК «Ротор».
ИА Городские вести. Волгоград 01:01
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
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Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец Ultimate Fighting Championship Саид Нурмагомедов (13-2) проиграл в своём втором бою в UFC бразильцу Раони Барселосу (15-1) на турнире в южнокорейском Пусане.
News.ru 03:21
Футбол

Иньеста может перейти в «Эстудиантес»

В Аргентину Иньесту зовет бывший защитник «Барселоны» Габриэль Милито, который сейчас тренирует «Эстудиантес».
Спорт-Экспресс 02:52
Политика

Транзитный поток. Россия и Украина в последний момент подписали протокол соглашения о прокачке газа

После открытия «Северного потока — 2» «Газпром» планировал вовсю использовать мощности нового газопровода, который к тому же дешевле в эксплуатации, так что связывать себя долгосрочными обязательствами компании не хотелось.
Новая газета 06:20
Гаджеты

Опубликована информация о новом смартфоне Galaxy Xcover Pro

Компания Samsung совсем скоро презентует поклонникам бренда новую модель смартфона.
Goroday.ru 01:18
Авто

Прототип Lucid Air готов к производству на 95 процентов

Американская компания Lucid Motors, которая грозится заткнуть за пояс Илона Маска, объявила прием предзаказов на свой электрический седан Air.
Informus.ru вчера в 12:43
Экономика

СЛО «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на 46 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управделами президента РФ о взыскании около 46 миллионов рублей с авиакомпании "Аэрофлот", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 06:43
Авто

Kia готовит новый компактный кроссовер

Kia зарегистрировала новую торговую марку – Sonet.
Tvoe-avto.com 19 декабря в 00:05
Политика

В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Lenta.ru вчера в 11:32
Авто

Названы 35 моделей авто, которые снимут с производства

32CARS.ru 06:21
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Хоккей

«Твоих сисек будет достаточно». Игрок «Салавата» ответил на критику самой известной чирлидерши КХЛ

Хоккеист «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на критику бывшей ice-girl уфимской команды Ульяны Тригубчак, которая многими считается самой известной чирлидершей и самой горячей хоккейной журналисткой КХЛ.
Sport24.ru 06:18
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
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