Происшествия
RT на русскомСК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
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Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Политика
Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Общество
В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Общество
В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
Семь пациентов с положительным тестом на коронавирус COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.
Футбол
«Спартак» вспомнил, как Промес оформил хет-трик в ворота «Анжи»
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Политика
Генпрокурор Украины открыл против Порошенко пять уголовных дел
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила пять уголовных дел в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко в связи с назначением судей Верховного суда страны, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.
Шоу-бизнес
Состояние Бабкиной прокомментировали в Мосгордуме
Врачи очень внимательно относятся к певице О состоянии госпитализированной с двусторонней пневмонией основательницы и худрука вокального ансамбля "Русская песня" Надежды Бабкиной высказался глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Энергетика
В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
Общество
Беглов рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге
Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге и о готовности лечебных учреждений в городе, сообщили в администрации губернатора Петербурга.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Футбол
Брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» в полуфинале Кубка Белоруссии
В первом матче 1/2 финала Кубка Белоруссии брестское «Динамо» выиграло у солигорского «Шахтера» (2:0). В составе победителей отличились Александр Нойок и Павел Савицкий.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Авто
Где купить новые ВАЗ-2101, Волгу и Жигули без пробега
Эксперты агентства Автостат выяснили, можно ли прямо сейчас купить новые советские автомашины Жигули: например, ВАЗ-2101, Волгу и другие.
Общество
Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Экономика
ЦБ призвал российские банки реструктурировать кредиты выше лимитов
ЦБ попросил их реструктуризировать займы по лимитам выше, чем заданные в законе о кредитных каникулах.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы
Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
Политика
ДНР и Киев договорились об обмене по формуле «10 на 8» до Пасхи
Республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8" до Пасхи, которая празднуется в этом году 19 апреля.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал лицо сына, рожденного в браке с мужчиной
Пуэрто-риканский исполнитель Рики Мартин впервые показал лицо своего четвертого ребенка — сына Ренна.
Шоу-бизнес
Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника
Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
Происшествия
В суды Петербурга поступило более 80 дел о нарушении карантина
Суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 84 материала об административных нарушениях в отношении жителей, которые нарушили правила карантина.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».