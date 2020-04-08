Происшествия
RT на русскомСК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
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Общество
Российским судам продлили ограничения до конца апреля
Верховный суд России продлил действия ограничений в режиме работы российских судов из-за коронавируса до 30 апреля.
Политика
Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»
Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы
Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Экономика
ГК «Просвещение» и «Российский учебник» объявили об объединении
Группа компаний "Просвещение" и издательство "Российский учебник" объединяются путем реорганизации, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Российского учебника".
Происшествия
На Ямале выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус за сутки выявлен у 11 человек в Ямало-Ненецком автономном округе, восемь заболевших работают в региональном управлении МВД, сообщает в среду окружной штаб по профилактике инфекции.
Общество
Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник смогут вылететь только те россияне, кто направил свои данные на портал Госуслуг.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Общество
Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения
Президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения в связи с коронавирусом.
Космос
Квазар IRAS F11119 + 3257 имеет высокоскоростную двухстороннюю струю
Астрономы провели интерферометрические наблюдения с очень длинной базой (VLBI) квазара IRAS F11119 + 3257 с использованием европейской сети VLBI (EVN).
Киберспорт
Gears 5 станет временно бесплатной
В шутер от третьего лица Gears 5 можно будет временно сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 6 по 13 апреля.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
ВОЗ ответила Трампу, призвав не прекращать финансирование
Отвечая на вопрос журналистов о возможной приостановке взносов США в бюджет ВОЗ, о чем сообщил американский лидер, Клюге сказал: "Мы все еще находимся в острой фазе пандемии, и сейчас не время сокращать финансирование".
Общество
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Общество
В США от коронавируса чаще умирают афроамериканцы
Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.
Политика
Сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой войне
Сейм Литвы принял резолюцию "Об историческом ревизионизме Российской Федерации", предложенную министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.
Шоу-бизнес
Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, оценивается как стабильное, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Политика
Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Министр обороны Сергей Шойгу попросил главу СК Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, сообщило военное ведомство.
Экономика
В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России
Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Технологии
New World: у новой игры Amazon появилась дата выхода и цена
Компания пока не объявляла данную информацию официально, но цена проекта и дата выхода появились в магазине компании.
Политика
Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Общество
Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля
Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
Происшествия
Дело возбуждено по факту обрушения дома в Вачском районе
Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, по факту обрушения перекрытий дома в Вачском районе возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Политика
ЕК рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза (ЕС) продлить ограничения на поездки до 15 мая.