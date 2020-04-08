Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
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СК возбудил дело об избиении 81-летнего академика РАН в столичной аптеке

Москва 2410:15

СК возбудил дело после избиения историка Владислава Назарова в очереди в столичной аптеке

Агентство Москва10:09

Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту избиения историка Назарова

Московский Комсомолец08:24

СК возбудил дело об избиении 81-летнего академика РАН в аптеке в Москве

ТАСС10:13

«Два дня был в реанимации». 81-летнего историка избили за место в очереди в аптеке Москвы

Телеканал 360°06:54

СК завел дело после избиения историка Назарова в Москве

РИА Новости10:14

В Москве задержали мужчину, избившего 81-летнего историка РАН в аптеке

РЕН ТВ06:37
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Общество

Российским судам продлили ограничения до конца апреля

Верховный суд России продлил действия ограничений в режиме работы российских судов из-за коронавируса до 30 апреля.
Коммерсантъ 06:40
Политика

Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
RT на русском 09:12
Политика

Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы

Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
RT на русском 09:39
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Экономика

ГК «Просвещение» и «Российский учебник» объявили об объединении

Группа компаний "Просвещение" и издательство "Российский учебник" объединяются путем реорганизации, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Российского учебника".
РИА Новости 09:39
Происшествия

На Ямале выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус за сутки выявлен у 11 человек в Ямало-Ненецком автономном округе, восемь заболевших работают в региональном управлении МВД, сообщает в среду окружной штаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 03:49
Общество

Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник смогут вылететь только те россияне, кто направил свои данные на портал Госуслуг.
Интерфакс 00:02
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество

Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения

Президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения в связи с коронавирусом.
Гудвилл.онлайн 09:35
Космос

Квазар IRAS F11119 + 3257 имеет высокоскоростную двухстороннюю струю

Астрономы провели интерферометрические наблюдения с очень длинной базой (VLBI) квазара IRAS F11119 + 3257 с использованием европейской сети VLBI (EVN).
AstroNews.ru 06 апреля в 17:35
Киберспорт

Gears 5 станет временно бесплатной

В шутер от третьего лица Gears 5 можно будет временно сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 6 по 13 апреля.
CyberSport.ru 05 апреля в 23:03
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

ВОЗ ответила Трампу, призвав не прекращать финансирование

Отвечая на вопрос журналистов о возможной приостановке взносов США в бюджет ВОЗ, о чем сообщил американский лидер, Клюге сказал: "Мы все еще находимся в острой фазе пандемии, и сейчас не время сокращать финансирование".
ТАСС 08:30
Общество

У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса

Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Lenta.ru 09:09
Общество

В США от коронавируса чаще умирают афроамериканцы

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.
News.ru 08:47
Политика

Сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой войне

Сейм Литвы принял резолюцию "Об историческом ревизионизме Российской Федерации", предложенную министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.
Sputnik Литва 01:50
Шоу-бизнес

Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, оценивается как стабильное, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
News.ru 10:55
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости 10:08
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ 06 апреля в 16:58
Политика

Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Министр обороны Сергей Шойгу попросил главу СК Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 11:44
Экономика

В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России

Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 10:01
Технологии

New World: у новой игры Amazon появилась дата выхода и цена

Компания пока не объявляла данную информацию официально, но цена проекта и дата выхода появились в магазине компании.
Городской портал Новый Нижний 10:00
Политика

Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Lenta.ru 11:28
Общество

Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля

Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Известия 11:03
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
BFM.ru 05:49
Происшествия

Дело возбуждено по факту обрушения дома в Вачском районе

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, по факту обрушения перекрытий дома в Вачском районе возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Нижний сейчас вчера в 22:21
Политика

ЕК рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза (ЕС) продлить ограничения на поездки до 15 мая.
Известия 11:28
Главное