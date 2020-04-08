Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
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СК возбудил дело об избиении 81-летнего академика РАН в столичной аптеке

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Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту избиения историка Назарова

Московский Комсомолец08:24

СК завел дело после избиения историка Назарова в Москве

РИА Новости10:14

СК возбудил дело об избиении 81-летнего академика РАН в аптеке в Москве

ТАСС10:13

СК возбудил дело после избиения историка Владислава Назарова в очереди в столичной аптеке

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«Два дня был в реанимации». 81-летнего историка избили за место в очереди в аптеке Москвы

Телеканал 360°06:54

В Москве задержали мужчину, избившего 81-летнего историка РАН в аптеке

РЕН ТВ06:37
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Общество

Организаторы «Бессмертного полка» призывают участников остаться дома

МР7.ру 13:16
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Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля

Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
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Общество

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Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

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Путин подписал указ о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми

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Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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В Минэнерго сообщили о готовности России сократить добычу нефти

В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить объемы нефтедобычи на 1,6 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 16:08
Армия и оружие

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Число мест на госпитальном судне "Иртыш" будет увеличено, чтобы снять нагрузку с больниц Минобороны на Дальнем Востоке на фоне COVID-19.
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Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
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Промес ответил «Спартаку»: «Скучаю по тебе»

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В США за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса

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Первый эпизод сериала со снеговиком Олафом появился в Сети

Телеканал 360° 00:53
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В Москве загорелся дом престарелых

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Во время совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил президента выделить региону около шести млрд рублей на строительство инфекционной больницы.
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В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса

Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.
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"Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.
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Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
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