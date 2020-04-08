Происшествия
RT на русскомСК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
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Общество
Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля
Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Общество
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
В качестве дополнительной меры поддержки Владимир Путин предложил распространить отсрочку по выплате этих взносов продолжительностью в шесть месяцев.
Авто
Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Кино
Актер из фильма «Девятые врата» Аллен Гарфилд умер от коронавируса
Американский актер Аллен Гарфилд, известный по роли в фильме «Девятые врата», скончался от коронавируса в возрасте 80 лет.
Шоу-бизнес
«Василиса решила, что ей жизнь дороже»: Гузеева сообщила, что Володина покинула «Давай поженимся!»
Василиса решила для себя, что ее жизнь, жизнь ее близких ей дороже.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Авто
Компания GAC сертифицировала минивэн GN8 в России
Китайский GAC, ныне представленный в России только внедорожником GS8, сертифицировал новый минивэн GN8.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
Путин подписал указ о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми
Соцпособия россиянам продлят автоматически из-за коронавируса Как сообщает пресс-служба президента, глава государства распорядился произвести выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим в России и имеющим право на меры поддержки по стороны государства при условии, что это право у них возникло до 1 июля 2020 года.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Энергетика
В Минэнерго сообщили о готовности России сократить добычу нефти
В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить объемы нефтедобычи на 1,6 млн баррелей в сутки.
Армия и оружие
Шойгу поручил увеличить количество мест на госпитальном судне «Иртыш»
Число мест на госпитальном судне "Иртыш" будет увеличено, чтобы снять нагрузку с больниц Минобороны на Дальнем Востоке на фоне COVID-19.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Технологии
В Google Stadia сделали бесплатную подписку на два месяца
Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
Футбол
Промес ответил «Спартаку»: «Скучаю по тебе»
Происшествия
На Украине уголовники избили двух полковников полиции
Стали известны детали групповой драки из-за автомобильной аварии, в которой пострадали два полковника полиции Украины в Харькове, 7 апреля сообщает Страна.UA, ссылаясь на источник в полиции.
Футбол
«Обсуждали возможность упрощенного возвращения легионеров»
Обсуждали формат специального письма, которое должно упростить легионерам въезд в Россию.
Общество
В США за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса
Число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в США составило 1973 за минувшие сутки, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Кино
Первый эпизод сериала со снеговиком Олафом появился в Сети
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
Здоровье
Глава Приморья попросил у Путина 6 млрд на инфекционную больницу
Во время совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил президента выделить региону около шести млрд рублей на строительство инфекционной больницы.
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Здоровье
В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса
Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.
Общество
Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости
"Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.
Наука
Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Футбол
АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона
Руководство АПЛ намерено объявить о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.