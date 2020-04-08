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Происшествия На Украине уголовники избили двух полковников полиции Стали известны детали групповой драки из-за автомобильной аварии, в которой пострадали два полковника полиции Украины в Харькове, 7 апреля сообщает Страна.UA, ссылаясь на источник в полиции.

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