Происшествия
Газета.RuСК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в московском парке
Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту изнасилования в подмосковном городе Балашиха иностранной гражданки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. До этого появилась информация, что чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке.
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Футбол
Александр Мостовой: В будущем тренером «Спартака» назначат иностранца
Экс-футболист российской сборной Александр Мостовой предположил, что в следующий раз пост главного тренера московской команды «Спартак» займет специалист из-за рубежа.
Вечерняя Москва 14:59
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Кино
Первые отзывы на Doom: Аннигиляция: «Ужасно скучный боевик»
Мартин Либман из Blu-Ray.com не так снисходителен: по его мнению, это «ужасно скучный боевик» с плохой актёрской игрой, посредственным сценарием, провальной атмосферой, скучным дизайном — и это далеко не полный список претензий.
Игромания.ру 13:06
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Вести.Ru 14:23
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Экономика
С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений
"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
ТАСС 27 сентября в 07:24
Общество
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова
Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Здоровье
Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию
В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
OAnews 26 сентября в 10:52
Космос
NASA отправит имена землян на Марс
Москва 24 27 сентября в 03:41
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк
Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец 07:25
Футбол
«Спартак» проиграл на своем поле «Оренбургу»
В матче 11-го тура команда Олега Кононова проиграла на своем поле "Оренбургу" - 1:2.
Российская газета 11:34
Футбол
Гаттузо может возглавить «Дженоа»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать новым наставником «Дженоа».
Матч ТВ 13:12
Кино
В Минкультуры пообещали болеть за «Дылду» на «Оскаре»
В российском Министерстве культуры внимательно следили за процессом выдвижения фильма «Дылда» на соискание премии «Оскар», и после окончательного решения национального оскаровского комитета будут болеть за победу второй ленты Кантемира Балагова на смотре в Лос-Анджелесе.
Культуромания 26 сентября в 12:16
Политика
Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в выборы США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предпринимал попытки найти доказательства причастности Украины к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.
NewInform 03:57
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Религия
В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста
В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".
Людиново.ру 12:36
Авто
Названы топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
В составленном топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей первое место оказалось за вторым поколением Ford Focus.
Tvoe-avto.com 10:14
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Наука
Последствия экологической катастрофы показали на рачках
Российские и немецкие ученые смоделировали на рачках последствия экологической катастрофы.
МедиаПоток 09:45
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Политика
Иран назвал условие для отмены решения отойти от ядерной сделки
Тегеран заявил о готовности «за минуты» изменить решение об отказе выполнять обязательства по ядерной сделке, если европейские партнеры выполнят свои 11 обязательств.
Известия 12:55
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru вчера в 21:46