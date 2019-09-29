Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в московском парке

Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту изнасилования в подмосковном городе Балашиха иностранной гражданки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. До этого появилась информация, что чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке.
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СК возбудил дело об изнасиловании иностранки в подмосковной Балашихе

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