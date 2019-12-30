Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве. Подозреваемого в совершении преступления врача задержали.
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СК завел дело об изнасиловании врачом пациентки в больнице Москвы

Москва 2419:33

Власти проверят информацию об изнасиловании пациентки столичной клиники

Вечерняя Москва08:48

В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице

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Анестезиолог изнасиловал пациентку в столичной клинике. Его не уволили

Телеканал 360°08:33

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Lenta.ru06:39

Власти Москвы проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в клинике

РЕН ТВ07:33

В Москве анестезиолог изнасиловал пациентку

Московский Комсомолец06:07
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Lenta.ru 01:50
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление журналиста Сергея Соседова, который назвал певицу Аллу Пугачевой «немощной».
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в первом же раунде встречи с американцем Куинтоном Джексоном в поединке Bellator победил нокаутом.
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Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
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Армия и оружие

Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО «Гибка-С»

Появилась информация о возможностях нового комплекса противовоздушной обороны "Гибка-С", созданного в России.
Российская газета 28 декабря в 05:05
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«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
РБК 16:43
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
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Шоу-бизнес

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
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Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
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Евгения Павлова первенствовала в спринте на «Ижевской винтовке»

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Энергетика

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Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
РБК 21:34
Армия и оружие

Fronda (Польша): сколько тратит Россия на армию и вооружения? (fronda.pl)

В первую очередь следует опровергнуть тезис о том, что Россия сокращает расходы на сферу безопасности.
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В понедельник, 30 декабря, челябинский «Трактор» сыграл на домашнем льду с омским «Авангардом».
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Послы России и США обсудили перспективы развития отношений двух стран

Посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан обсудили перспективы развития отношений двух стран.
Известия 17:50
Игры

В Digital Foundry обсудили утечку характеристик PlayStation 5 и Xbox Series X

Приблизительно полгода назад появился слух с характеристиками PlayStation 5 и Xbox Series X, а теперь независимый источник Digital Foundry подтвердил правдоподобность сведений.
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Бренд Haval привезёт в Индию три модели

Автопроизводитель намерен поставить на конвейер сразу три модели популярного китайского бренда. Это будут Haval 6, Haval 9 и Haval 4.
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Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС

Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
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Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

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Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Генеральный директор Первого канала и продюсер фильма Константин Эрнст рассказал, что лента предоставила возможность посмотреть на происходившие в начале XIX века события из 2020 года.
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Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе

Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.
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Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

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