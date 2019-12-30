с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве. Подозреваемого в совершении преступления врача задержали.

Политика Захарова призвала ЕС отреагировать на ситуацию со Sputnik в Эстонии «Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — заключила Захарова.

Шоу-бизнес Телегин объяснил развод с Пелагеей Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.

Общество Новый худрук «Современника» Рыжаков прокомментировал свое назначение Напомним, ранее стало известно, что новым художественным руководителем театра «Современник» назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков, который в настоящее время является главой Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ).

Гаджеты Transcend анонсировала сверхскоростную флешку JetFlash 910 Компания Transcend представила новую флешку JetFlash 910, которая отличается высокими показателями скорости чтения и записи.

Происшествия Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.

Космос Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.

Футбол Головин занял второе место в опросе болельщиков «Монако» Лучший бомбардир чемпионата Франции (13 голов в 16 матчах) подвинул на второе место российского полузащитника Александра Головина и вратаря Бенжамена Лекома.

Здоровье Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.