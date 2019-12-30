Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве. Подозреваемого в совершении преступления врача задержали.
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СК завел дело об изнасиловании врачом пациентки в больнице Москвы

Москва 24вчера в 19:33

Власти проверят информацию об изнасиловании пациентки столичной клиники

Вечерняя Москвавчера в 08:48

В Москве анестезиолог изнасиловал пациентку

Московский Комсомолецвчера в 06:07

В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице

РИА Новостивчера в 07:29

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

Lenta.ruвчера в 06:39

Власти Москвы проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в клинике

РЕН ТВвчера в 07:33

Анестезиолог изнасиловал пациентку в столичной клинике. Его не уволили

Телеканал 360°вчера в 08:33
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Общество

Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Российская газета 00:46
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 16:18
Фигурное катание

Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха

РИА Новости вчера в 09:15
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия 29 декабря в 20:06
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru 01:11
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН вчера в 14:02
Политика

Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с Новым годом

Московский Комсомолец вчера в 22:27
Происшествия

Хирург случайно поджег пациентку во время операции

Живая Кубань 00:08
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
Происшествия

В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Известия 00:28
Армия и оружие

Американским военным запретили пользоваться TikTok

Военнослужащим Сухопутных войск США запретили пользоваться мобильным приложением TikTok. Об этом пишет портал Military.com.
Lenta.ru 00:45
Наука

Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды

Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
News.ru вчера в 07:16
Гаджеты

Новые твердотельные накопители Transcend сулят повышенную надёжность

Компания Transcend анонсировала новые твердотельные накопители, выполненные в форм-факторе M.2. Серия получила обозначение MTS952TX.
3DNews 28 декабря в 03:02
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Генеральный директор Первого канала и продюсер фильма Константин Эрнст рассказал, что лента предоставила возможность посмотреть на происходившие в начале XIX века события из 2020 года.
News-24.ru 28 декабря в 05:24
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru вчера в 05:52
Политика

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru вчера в 15:43
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета вчера в 09:38
Происшествия

В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

В департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что четыре человека были госпитализированы в Сургутскую травматологическую больницу после столкновения автобуса с грузовым тралом.
RT на русском 00:21
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ

Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Чемпионат 29 декабря в 21:00
Авто

В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8

Компания Chery оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на полноразмерный кроссовер Tiggo 8. Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росстандарта.
110km.ru вчера в 13:30
Футбол

«Эспаньол» отказывается от Халка

Недавно стало известно об интересе «Эспаньола» к нападающему «Шанхай Теллэйс» Халку.
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Происшествия

При столкновении машин в Сыктывкаре погибли два человека

В 2018 году в Коми произошло 1065 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1448 получили травмы различной степени тяжести.
КомиОнлайн вчера в 13:52
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Общество

Индекс салата «Мимоза» за год вырос на 3 процентных пункта

За год индекс салата «Мимоза» вырос на 3 процентных пункта. Об этом сообщает RT, со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
Сусанин 01:20
Армия и оружие

В ЛНР подвели годовые итоги обстрелов со стороны ВСУ

REGNUM вчера в 07:48
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