Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве. Подозреваемого в совершении преступления врача задержали.
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СК завел дело об изнасиловании врачом пациентки в больнице Москвы

Москва 2419:33

Власти проверят информацию об изнасиловании пациентки столичной клиники

Вечерняя Москва08:48

Власти Москвы проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в клинике

РЕН ТВ07:33

В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице

РИА Новости07:29

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

Lenta.ru06:39

Анестезиолог изнасиловал пациентку в столичной клинике. Его не уволили

Телеканал 360°08:33

В Москве анестезиолог изнасиловал пациентку

Московский Комсомолец06:07
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Политика

Эксперт объяснил решение Allseas по «Северному потоку — 2» страхом

Allseas не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, а также решила дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг "Северного потока — 2" и поставок российского газа в Европу.
РИА Новости 18:48
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости 13:55
Общество

Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 12:44
Экономика

Что нас ждёт нового в отрасли недвижимости и строительства в 2020 году

Рассмотрим, какие законы вступят в силу в отрасли недвижимости и строительства с 1 января 2020 года.
REGNUM 14:45
Происшествия

При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
REGNUM 13:15
Политика

Депутат предложил новогодний тост: «Мы устали. Уходи!»

Президентский пост был передан премьер-министру и «преемнику» Владимиру Путину, а президентские выборы, которые должны были пройти в июне 2000 года, перенесли на более ранний срок – 26 марта.
Онлайн 812 вчера в 19:39
Политика

В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Газета.Ru 10:57
Финансы

Курс доллара снижается в начале недели

Курс американского доллара снижается к евро на мировом рынке валют в начале торговой сессии в первый рабочий день новой недели.
Московский Комсомолец вчера в 21:30
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru 16:31
Хоккей

Сборная Казахстана разгромно уступила Финляндии на МЧМ-2020

ГЛАС.RU вчера в 11:52
Происшествия

В Румынии врачи во время операции подожгли больную раком пациентку

Актуальные Новости 12:49
Кино

Как и зачем Netflix экранизировал сагу Анджея Сапковского «Ведьмак»

Под руку подпалась сага польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».
Страницы Воронежской культуры вчера в 02:15
Энергетика

Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Коммерсантъ 11:01
Хоккей

Панарин впервые примет участие в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин приглашен на Матч всех звезд НХЛ. Россиянин впервые примет участие в этом мероприятии.
Спорт-Экспресс 15:12
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM 10:02
Общество

Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Известия 06:00
Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru 15:43
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплаты депутатов со средним заработком

Первый зампред комитета Государственной думы России по контролю и регламенту, член фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил выплачивать депутатам зарплаты в размере среднего заработка россиян.
Известия 08:14
Авто

Концепт Imagine by Kia с 21 дисплеем в салоне станет серийным

По предварительным данным, товарная версия модели появится к концу 2021 года.
Tvoe-avto.com вчера в 04:07
Политика

Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 16:50
Общество

ФАС завела дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении сервиса онлайн-бронирования Booking.com после навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен, говорится в сообщении ведомства.
РБК 07:28
Кино

Составлен рейтинг самых страшных фильмов 2019 года

Профиль 10:53
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Московский Комсомолец вчера в 16:57
Политика

Ким Чен Ын потребовал принять меры для обеспечения безопасности КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от военных и дипломатов подготовить "наступательные меры" для защиты безопасности и суверенитета страны.
Газета.Ru 08:35
Экономика

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 03:06
Происшествия

Два человека погибли во время стрельбы в церкви в Техасе

Два человека погибли и еще один находится в критическом состоянии после стрельбы, произошедшей в церкви города Уайт-Сеттлмент, штат Техас.
Известия вчера в 13:55
Армия и оружие

«Малахит» готовит арматуру для обитаемого подводного аппарата

Sudostroenie.info 05:22
Политика

Следователи СК направили в суд более 80 тыс. уголовных дел в 2019 году

Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тыс. уголовных дел.
ТАСС 19:06
Общество

Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

РБК 19:14
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