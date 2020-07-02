с чего всё началось

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

Общество Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. 567

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 35

Происшествия «Мерседес» хоккеиста Анисина снёс столб электропередач В четверг, 2 июля, телеграм-канал «Life Shot» сообщил, что в Тверской области (посёлок Козлово) произошло ДТП с участием автомобиля хоккейного нападающего Михаила Анисина. 2

Политика Шрёдер прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2» Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении проекта «Северный поток — 2». 643

Общество Торговые комплексы в Петербурге откроют не в ближайшее время Торговые комплексы в Петербурге будут открыты, когда коэффициент распространения коронавируса в городе будет меньше 0,5 и половина коечного фонда станет свободна. 1

Общество Турсезон в Абхазии планируют начать 15 июля За 2 недели власти Абхазии планируют разработать план по открытию границ для туристов из России и при устойчивой ситуации с коронавирусом разрешить отдых с 15 июля, пишет Дон24. 53

Политика Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. 22

Общество В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года «Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС. 36

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 779

Хоккей Российские хоккеисты не попали в сборную всех времен Российские хоккеисты не попали в символическую сборную все времен среди игроков, выступавших на чемпионатах мира, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).