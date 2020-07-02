Происшествия
RT на русскомСК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
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с чего всё началось
В то же время глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина сообщила в Instagram, что через камеры видеонаблюдения удалость установить квартиру, из окна которой выбросили мусор, в ней проживают мать с семилетним сыном.Взгляд.ру03:29
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Общество
В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.
ТАСС 03:56
Общество
Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Технологии
Российские специалисты создадут прибор для ИВЛ-терапии на дому
Ученые Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников при Институте проблем химической физики (ИПХФ) РАН работают над созданием уникальных мобильных электрохимических генераторов гипероксических газовых смесей.
Аргументы и Факты вчера в 23:05
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
Общество
Абхазия назвала возможный срок открытия туристического сезона
Москва, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Туристический сезон в Абхазии возможно будет открыта с 15 июля.
REGNUM 05:37
Общество
До трети детских лагерей в РФ уйдут с рынка, не выдержав конкуренции
Около трети детских оздоровительных лагерей в России не смогут выдержать конкуренции и закроются из-за последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 05:17
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Политика
Памфилова назвала легитимным и состоявшимся голосование по поправкам
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в легитимности голосования по поправкам к Конституции нет сомнений, оно признано состоявшимся.
Известия 04:45
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова впервые выступила в роли ведущей
Ольга провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало» zerkalo.space и olyabodrova Дочь Сергея Бодрова Ольга впервые выступила в роли ведущей на церемонии закрытия кинофестиваля «Зеркало» вместе с Юрием Колокольниковым.
ВладТайм 04:47
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru вчера в 09:44
Политика
Кремль отказался от «разбора полетов» в регионах с низкой явкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не будет устраивать "разбор полетов" в регионах, которые показали низкую явку на голосовании по поправкам в Конституцию.
Московский Комсомолец 05:53
Гаджеты
На официальной странице компания Samsung показала новый Galaxy Note 20
Показано мобильное устройство в цвете Mystic Bronze.
46ТВ 03:51
Культура
Канал HBO объявил дату выхода «Страны Лавкрафта» на новом постере
Popcornnews.ru 05:30
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Общество
Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на выплаты для медиков за июль
Правительство России выделит на президентские выплаты медикам 7,5 млрд рублей.
ТАСС 05:45
Общество
Результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области станут известны не раньше 6 июля
Результаты опроса, хотят ли жители Волгоградской области жить по местному времени или вернуться к московскому, проведенного в день общероссийского голосования по поправкам к конституции, станут известны не раньше понедельника, 6 июля, сообщил ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.
ТАСС вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
Эхо Москвы вчера в 11:23
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Происшествия
Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене
Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Политика
Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском вчера в 20:06
Экономика
Квартиры в российских городах массово подорожали
Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
Lenta.ru 05:07
Политика
За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей
В Нижегородской области за изменения в Основной закон высказались 59,7% проголосовавших, против — 40,3%. 1 июля в России прошли малочисленные акции протеста против поправок.
Компания 02:59
Общество
В Петербурге подтверждены смерти 25 мужчин и 20 женщин от коронавируса
В Северной столице 2 июля зарегистрировано еще 45 случаев смерти от коронавируса.
Петербургский дневник 05:02
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус
Газета.Ru 04:47