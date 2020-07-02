с чего всё началось

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

Общество В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.

Общество Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

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Экономика Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд. 114

Общество Абхазия назвала возможный срок открытия туристического сезона Москва, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Туристический сезон в Абхазии возможно будет открыта с 15 июля.

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Политика Памфилова назвала легитимным и состоявшимся голосование по поправкам Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в легитимности голосования по поправкам к Конституции нет сомнений, оно признано состоявшимся. 3

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Политика Кремль отказался от «разбора полетов» в регионах с низкой явкой Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не будет устраивать "разбор полетов" в регионах, которые показали низкую явку на голосовании по поправкам в Конституцию.

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 769

Общество Результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области станут известны не раньше 6 июля Результаты опроса, хотят ли жители Волгоградской области жить по местному времени или вернуться к московскому, проведенного в день общероссийского голосования по поправкам к конституции, станут известны не раньше понедельника, 6 июля, сообщил ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков. 255

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Экономика Квартиры в российских городах массово подорожали Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи). 7