с чего всё началось

Поскольку в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске. Об этом 30 октября сообщается на официальном сайте ведомства.

СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Шоу-бизнес Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.

Здоровье Гипертоникам могут начать бесплатно выдавать тонометры по ОМС В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать обеспечивать пациентов приборами для мониторинга состояния здоровья, передаёт «Ъ». В первую очередь их планируют выдать 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления.

Авто Стартовали продажи Toyota RAV4 пятого поколения в России Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.

Политика Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.

Политика В Раде нового созыва произошла потасовка между депутатами На Украине между депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком и членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко произошла потасовка, сообщают УНН и УНИАН.

Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли пять человек «Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.