Происшествия
Газета.RuСК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
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Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей. Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы.Коммерсантъвчера в 19:13
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:35, Вашингтон
Политика
Россия передала Украине предложения по возврату кораблей
Россия передала Украине предложения по вопросу возвращения украинских кораблей, задержанных в Черном море.
Московский Комсомолец вчера в 11:17
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Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Экономика
Голикова анонсировала увеличение материнского капитала в 2020 году
Размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч 617 рублей в 2020 году.
Политика Сегодня 04:30
Шоу-бизнес
Семья Талькова подала в суд на Азизу
Родственники покойного артиста Игоря Талькова подали иск о клевете против певицы Азизы.
Lenta.ru вчера в 12:09
Общество
ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.
Ведомости 01:36
Политика
МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге
Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
RT на русском 05:33
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Экономика
Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
Известия 04:01
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Политика
Зеленский назвал свой секрет счастья
РИА Новости 04:40
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Авто
Как экономить на бензине: 10 простых правил
Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.
Популярная механика 02:18
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Космос
Два астероида пронесутся около Земли в выходные
Мимо Земли пролетят два астероида среднего размера 14 и 15 сентября, передает "Интерфакс" со ссылкой на NASA.
Газета.Ru 06:10
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 05:07
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Футбол
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бомбардир.ру вчера в 13:49
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета 02:50
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
"Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.
РИА Новости 03:52
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Политика
Путин: В России не может быть слюнтяй во главе государства
Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами в Дагестане заявил, каким лидер России быть не может.
Национальная служба новостей вчера в 13:15
Авто
Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»
В издании напомнили, что новый RAV4 - не первая модель Toyota, которая не справляется с "лосиным тестом".
За рулем Кубань вчера в 12:42
Политика
Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Экономика
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14