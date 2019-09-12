Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
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с чего всё началось

Пенсии разошлись по частным фондам

Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей. Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы.
Коммерсантъвчера в 19:13

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Что случилось этой ночью: пятница, 13 сентября

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СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями, пишут СМИ

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В ПФР раскрыли аферу с пенсиями 500 тысяч россиян

URA.Ruвчера в 13:08
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:35, Вашингтон
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