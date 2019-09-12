Происшествия
Газета.RuСК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
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Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей. Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы.Коммерсантъвчера в 19:13
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Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Литва впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа, сообщает газета "Коммерсантъ".
ТАСС 02:49
Общество
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
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Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией.
Комсомольская правда вчера в 12:55
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Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников
Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
Экс-депутат рады рассказал об ожидающем Украину газовом коллапсе
По словам Журавко, «далеко не последний человек» в компании рассказал ему, что реверс газа существует только на бумаге, и без транзита российского газа в Европу «Нафтогазу» грозит «полный конец».
Известия 02:43
Политика
Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана
РИА Новости вчера в 22:26
Политика
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Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Происшествия
Пассажирский самолет дважды не смог взлететь в Новосибирске
Газета.Ru вчера в 22:22
Политика
Зеленский выступил против международных миротворцев в Донбассе
Международную миротворческую миссию вводить на линию разграничения в Донбассе не стоит, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе открытия саммита YES-2019.
Московский Комсомолец 03:24
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
Авто
Илон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model S
Глава компании Tesla Илон Маск объявил о новом рекорде круга кольцевой гоночной трассы Лагуна Сека для 4-дверных транспортных авто, установленном во время тестирования электромобиля Model S с силовым агрегатом Plaid и экспериментальным вариантом шасси.
3DNews вчера в 05:04
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Происшествия
Появилось видео момента ДТП с актером из «Улиц разбитых фонарей»
Автомобильная авария, в которую попал актер телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попало на видео.
Телеканал 360° 11 сентября в 16:52
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Политика
Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия
Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри
В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.
Газета.Ru 00:23
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Авто
Появились фотографии интерьера конкурента BMW X3 от Genesis
Фотошпионам в очередной раз удалось запечатлеть новый роскошный внедорожник Genesis GV70, который составит конкуренцию, например BMW X3.
32CARS.ru 11 сентября в 23:18
Здоровье
Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях
Парагвай запускает производство и продажу марихуаны в медицинских целях, компании скоро смогут получить соответствующие лицензии, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости вчера в 19:44
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Политика
Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
Газета.Ru 01:35
Здоровье
Жители Алтайского края могут бесплатно провериться на онкологию
Провериться могут мужчины и женщины старше 18 лет Жителей Алтайского края бесплатно проверят на онкологию.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 22:38
Наука
Вымерший вид кенгуру был похож на коалу
Вымерший кенгуру оказался похож пережевыванием жесткой пищи на австралийскую сумчатую панду (коалу), сообщается в PLoS ONE.
Ugpressa.ru 11 сентября в 16:53