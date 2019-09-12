Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей. Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы.

с чего всё началось

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

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