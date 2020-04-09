Происшествия
RT на русскомСК возбудил дело о расстрелах эсэсовцами жителей Ростовской области
Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах. Как сообщили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК России («Геноцид»).
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Энергетика
Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Наука
Эксперты разгадали проблемы уникального птерозавра
Происшествия
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей
Общество
Продукты с высоким содержанием витамина D могут принести пользу сердцу
В отличие от исследований с добавками витамина D, которые показали умеренное или нейтральное благотворное влияние на здоровье сердца, это исследование показало, что увеличение потребления витамина D из пищевых источников может защитить от проблем с сердцем, особенно у мужчин.
Общество
В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Авто
Fiat представил новый компактный пикап Strada
Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Энергетика
Цена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 марта по 5 апреля снизилась на 1 копейку и составила 44,92 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 8 копеек и составила 47,91 рубля, сообщает Росстат.
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Шоу-бизнес
Канал «Россия 1» обвинили в принуждении к съемкам в условиях карантина
Российский актер Сергей Жигунов опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором рассказывает, что продюсеры канала «Россия 1» буквально принуждают артистов нарушать карантин, чтобы сняться в передачах.
Происшествия
В Ярославле на карантин по COVID-19 закрыли отделение больницы
Отделение пульмонологии ярославской больницы № 2 вместе с пациентами и медицинским персоналом закрыто на 14-дневный карантин.
Происшествия
Жительница Таиланда повторно заразилась коронавирусом
У гражданки Таиланда во второй раз было выявлено заражение коронавирусной инфекцией нового типа спустя лишь неделю после её выздоровления.
Биатлон
Правление СБР приостановило полномочия Сергея Голикова
Правление Союза биатлонистов России, собравшееся 9 апреля в формате видеоконференции, вынесло решение о приостановке полномочий исполнительного директора организации Сергея Голикова из-за его публичных обвинений в финансовых махинациях в адрес главы организации Владимира Драчева.
Авто
Большинство российских дилеров не готовы к онлайн-продажам автомобилей
Российские представительства автоконцернов начали работать в этом направлении задолго до пандемии.
Киберспорт
Riot банит игроков, торгующих ключами Valorant
Как сообщает Riot в твиттере, компания забанила множество аккаунтов с доступом к бета-тесту Valorant за продажу ключей.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Игры
«Ведьмак 3» в прошлом году лучше всего продавался на РС
Компания CD Projekt Red в рамках финансового отчёта поделилась информацией об успехах The Witcher 3 В 2019 году The Witcher 3 Wild Hunt продавалась лучше, чем в 2018 (около 7 миллионов копий против 4 миллионов).
Финансы
Международные резервы РФ за две недели выросли до $564,4 млрд
Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.
Политика
Премьер Италии усомнился в способности ЕС пережить коронавирус
Джузеппе Конте, премьер-министра Италии, высказал свои сомнения в способности Евросоюза пережить пандемию коронавируса.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Происшествия
МЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве
Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
Машина выпускается на рынок под названием Haval H3 и Haval H5, которые между собой различаются «оперением» кузова и комплектацией.
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A71 5G
Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A71 5G, который можно назвать улучшенной версией модели Galaxy A71.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Происшествия
На объекте «Роснефти» произошел пожар
Технологии