с чего всё началось

Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах. Как сообщили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК России («Геноцид»).

Общество Продукты с высоким содержанием витамина D могут принести пользу сердцу В отличие от исследований с добавками витамина D, которые показали умеренное или нейтральное благотворное влияние на здоровье сердца, это исследование показало, что увеличение потребления витамина D из пищевых источников может защитить от проблем с сердцем, особенно у мужчин.

Общество В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Энергетика Цена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 марта по 5 апреля снизилась на 1 копейку и составила 44,92 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 8 копеек и составила 47,91 рубля, сообщает Росстат.

Происшествия Жительница Таиланда повторно заразилась коронавирусом У гражданки Таиланда во второй раз было выявлено заражение коронавирусной инфекцией нового типа спустя лишь неделю после её выздоровления.

Биатлон Правление СБР приостановило полномочия Сергея Голикова Правление Союза биатлонистов России, собравшееся 9 апреля в формате видеоконференции, вынесло решение о приостановке полномочий исполнительного директора организации Сергея Голикова из-за его публичных обвинений в финансовых махинациях в адрес главы организации Владимира Драчева.

Киберспорт Riot банит игроков, торгующих ключами Valorant Как сообщает Riot в твиттере, компания забанила множество аккаунтов с доступом к бета-тесту Valorant за продажу ключей.

Игры «Ведьмак 3» в прошлом году лучше всего продавался на РС Компания CD Projekt Red в рамках финансового отчёта поделилась информацией об успехах The Witcher 3 В 2019 году The Witcher 3 Wild Hunt продавалась лучше, чем в 2018 (около 7 миллионов копий против 4 миллионов).

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Авто Опубликовали первые изображения нового Haval H5 Машина выпускается на рынок под названием Haval H3 и Haval H5, которые между собой различаются «оперением» кузова и комплектацией.

Гаджеты Представлен смартфон Samsung Galaxy A71 5G Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A71 5G, который можно назвать улучшенной версией модели Galaxy A71.