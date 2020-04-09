Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело о расстрелах эсэсовцами жителей Ростовской области

Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах. Как сообщили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК России («Геноцид»).
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В видеоматериалах СК, опубликованных на портале YouTube
, также указывается, что бывший пособник нацистов Гельмут Оберлендер причастен к организации массовых расстрелов жителей Ростовской области в августе 1942 года.
ТАСС09:22

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СК возбудил дело о расстрелах эсэсовцами жителей Ростовской области

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СК назвал причастного к массовым расстрелам в Ростовской области в 1942 году

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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
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