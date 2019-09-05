с чего всё началось

Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по городу.

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

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