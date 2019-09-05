Происшествия

ИзвестияИзвестияСК возбудил дело после драки в «Крестах»

После избиений в петербургском следственном изоляторе «Кресты» возбуждено уголовное дело о вымогательстве у заключенного. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
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с чего всё началось
Как отмечается
, по делу проходят двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет, которым уже вынесли приговоры за совершение преступлений против личности, но которые ещё не вступили в законную силу, а также 26-летний подсудимый.
RT на русском07:22

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Каков актив, такие и рэкетиры. Следком оценил видео в Крестах

Фонтанка.Ру07:09

Избиение заключенного в «Крестах» обернулось уголовных делом

Петербургский дневник07:46

Следком возбудил дело о вымогательстве в «Крестах

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После информации о пытках в «Крестах-2» возбудили уголовное дело

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Ягодицы раскрасили красным: СК возбудил дело после видео о пытках в «Крестах»

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СК заявил о непричастности сотрудников «Крестов» к избиениям заключенных

ТАСС09:00

СК возбудил дело о вымогательстве после избиения заключенного в «Крестах»

РИА Новости07:32
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На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
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