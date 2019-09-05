Происшествия
RT на русскомСК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по городу.
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с чего всё началось
Как отмечается, по делу проходят двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет, которым уже вынесли приговоры за совершение преступлений против личности, но которые ещё не вступили в законную силу, а также 26-летний подсудимый.RT на русском07:22
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Политика
Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс вчера в 06:13
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Интернет
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Политика
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Культура
AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Здоровье
В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок
Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пилота британской авиакомпании ЕаsуJет, который не вышел на рейс из Манчестера в испанский Аликанте, заменил пассажир.
Известия вчера в 17:59
Армия и оружие
Кувалда против скальпеля: истребитель МиГ-21 сравнили с F-22
Міlітаrу Watch Magazine называет МиГ-21 легким, недорогим и старым самолетом, а американский F-22 Raptor - дорогим и тяжелым, новым и сложным.
Российская газета 06:45
Культура
Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса»
Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.
VSE42.RU 04:49
Здоровье
Новый высокоточный томограф появится в тульской больнице им. Ваныкина
Первый Тульский 08:52
Экономика
Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России
Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Коммерсантъ 08:12
Экономика
Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Политика
Путин удивился, что Япония не выдает виз жителям Крыма
Российский президент Владимир Путин назвал «очень странным» факт, что Япония не выдает визы жителям Крыма.
Политика Сегодня 05:01
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Экономика
В МЭР назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
«Совершенно секретно»: В министерстве экономического развития назвали два условия, при которых в РФ перейдут на четырехдневную рабочую неделю.
Совершенно секретно вчера в 04:13
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Общество
Принц Гарри извинился за скандал с перелетами
Sunmag.me 03 сентября в 10:59
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Интернет
Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС
Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.
Реальное время 08:14
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Авто
7 причин, почему задний привод до сих пор не вымер
За рулем 08:01
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Экономика
Сбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф
Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября (сроку, до которого должны подключиться к СБП системно значимые банки), заявил 5 сентября глава банка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
REGNUM 01:27
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Футбол
Глушаков попросил прощения за свои ошибки
Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, ныне играющий в Чечне за "Ахмат", опубликовал в социальной сети пост, в котором просит прощения за грязь, окружавшую его на протяжении последних полутора лет.
Газета.Ru 07:27
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15