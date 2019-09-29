с чего всё началось

Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту изнасилования в подмосковном городе Балашиха иностранной гражданки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. До этого появилась информация, что чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке.

Политика Крым посетит делегация из США и стран Европы Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

Армия и оружие В ДНР обнаружили взрывное устройство «Сегодня во время патрулирования улиц в городе Макеевка патрулём Народной милиции ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство», — заявил он.

Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова Кононов пришел на пост главного тренера «Спартака» в ноябре прошлого года.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Кино Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Происшествия В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Политика Демократы США намерены добиться публикации бесед Трампа и Путина Конгрессмены из Демократической партии США намерены добиться публикации бесед американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

Политика Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Общество В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.

Театры Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.

Политика Трамп записал видеообращение из-за последних скандалов Глава Белого дома Дональд Трамп обнародовал видеообращение в связи с новой попыткой демократов довести его до импичмента, передает РИА Новости.

Политика Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.

Волейбол Российские волейболистки взяли бронзу на Кубке мира Напомним, последний раз призовое место на Кубке мира российские волейболистки завоевывали в 1999 году.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.