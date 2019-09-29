Происшествия
ТАСССК возбудил дело об изнасиловании в Балашихе гражданки Германии
"Следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 35-летней гражданки иностранного государства (ч. 1 ст. 132 УК РФ)", - сказали ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
Общество
Как прошёл митинг на проспекте Сахарова в Москве
RT на русском 12:48
Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru 16:30
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 14:26
Авто
В Сети показали рендеры новой «Оки» за 300 тысяч рублей
32CARS.ru 07:10
Космос
NASA отправит на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров
Сотрудники NASA планируют отправить на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров. Эти «умные» машины умеют плавать, летать и кататься.
Актуальные Новости вчера в 00:20
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Энергетика
Путин оставил акциз на авиакеросин до 2022 года на текущем уровне
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий сохранение акцизов на авиакеросин в 2020-2022 годах на уровне 2019 года, а также рост в 2020 году акциза на бензин пятого класса на 3,6% и акциза на дизтопливо на 3,4%, соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 15:59
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Авто
Возобновились продажи роскошного аналога новой Chevrolet Captiva
На индийском рынке копия Chevrolet Captiva продается под брендом MG, а модель для местного рынка назвали Hector.
Газета DAILY 13:45
Авто
Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона
Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
Тарантас Ньюс 05:00
Космос
Илон Маск официально представил корабль для полетов на Марс Starship
Основатель и генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск представил 28 сентября Starship, многоразовый межпланетный корабль, разработанный компанией для перевозки грузов и людей на Луну и Марс.
Суть событий 08:17
Футбол
«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»
Лондонцы в преддверии игры напомнили болельщикам в Twitter гол Андрея Аршавина в ворота их будущего соперника.
Матч ТВ 18:27
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку в честь помолвки
В Сети обсуждают вечеринку в честь помолвки, которую пара организовала в эти выходные.
Passion.ru 05:45
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru 05:20
Общество
Резкое похолодание и снег ожидаются в Приморье
Kursk.com вчера в 11:44
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости 16:50
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Культура
Астраханцы увидят картины Айвазовского бесплатно
Блокнот Астрахань 01:25
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Игры
Вышло видео с демонстрацией матча игры Project Resistance по Resident Evil
В сеть выложили видео с демонстрацией полного матча ассиметричной онлайн-игры (игра, в которой несколько игроков противостоят одному) Project Resistance по вселенной Resident Evil.
REGNUM 14:17
Культура
Хидэо Кодзима станет гостем «Вечернего Урганта»
Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима станет одним из гостей новых съемок шоу «Вечерний Ургант».
Русская Планета 03:52
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Экономика
Эксперты опасаются роста цен на рыбу из-за поправок в Налоговый кодекс
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) допускает рост отпускных цен на рыбу в России из-за изменения концепции поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ и повышения ставок сбора на вылов ряда видов рыбы, сообщил РИА Новости президент ВАРПЭ Герман Зверев.
РИА Новости 20:14