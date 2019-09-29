Происшествия

ТАССТАСССК возбудил дело об изнасиловании в Балашихе гражданки Германии

"Следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 35-летней гражданки иностранного государства (ч. 1 ст. 132 УК РФ)", - сказали ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.
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