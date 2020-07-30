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РИА Новости
РИА Новости

СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге

Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.В источнике
С чего всё началось
Фонтанка.Ру

В квартире на Невском нашли части тела рэпера Энди Картрайта. Задержана его жена

В квартире на Невском, 134, действительно были найдены останки: пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Женщину задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. Из квартиры изьяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.
Фонтанка.Ру01:44
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Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта

РИА Новости06:25
Фонтанка.Ру

После смерти рэпера Энди Картрайта в Петербурге возбудили дело по статье «Убийство». Его жена — пока вне подозрений

Фонтанка.Ру05:52
Piter.tv

Piter.TV показывает двор, где жил погибший рэпер Энди Картрайт

Piter.tv06:42
ТАСС

Уголовное дело возбуждено по факту убийства рэпера Картрайта

ТАСС05:25
78.ru

В Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела рэпера Картрайта

78.ru05:36
Невские Новости

На жильцов квартиры с расчлененным трупом Картрайта никогда не жаловались

Невские Новости05:44
КП - Санкт-Петербург

Голову рэпера Энди Картрайта сравнили с фотографией в паспорте для опознания

КП - Санкт-Петербург06:15
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Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru04:06
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Врач назвал самые первые признаки онкологии

Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Российская газета00:38
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Ученые подтвердили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то

Авторы считают, что их результаты подтверждают правильность гипотезы Большого отскока, согласно которой возникновение нашей Вселенной стало результатом распада некой "предыдущей" вселенной.
РИА Новости04:11
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета00:18
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