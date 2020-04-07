Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор». Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК России.
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с чего всё началось
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает
 пресс-служба Главного управления СК.
РБК10:55

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СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

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Генпрокуратура РФ проведет проверку в отечественных больницах на предмет их готовности к пандемии.
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
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Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

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REGNUM 05:32
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
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Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

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В ОМВД Кетовского района прошли обыски

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«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Общество

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
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Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

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Российские авиакомпании вывезли из Бангкока 800 российских туристов

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 вывезли сегодня из Бангкока тремя авиарейсами более 800 российских туристов.
Авторадио 04:05
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Хоккей

Еще семь клубов могут сняться со следующего розыгрыша КХЛ

Ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут отказаться от участия в розыгрыше сезона-2020/21 из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Metaratings.ru.
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Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru 02:34
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На Дону с зараженными коронавирусом контактировали около 1500 человек

В Ростовской области выявили около 1500 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом.
DonDay - Новочеркасск 10:24
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Совет Европы подсчитал траты России на заключенного в день

В России дневной расход на заключенного стал наименьшим среди всех стран, попавших в отчет: €2,4 в день при среднеевропейском показателе €68,3. Больше всего на каждого заключенного тратят в Люксембурге: свыше €1 тыс. в день, и эта сумма так велика, что не учитывалась при расчете среднеевропейского показателя, поскольку сильно на него влияла.
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Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Происшествия

В Петербурге возбудили дела после нападения на доставщика еды

Уголовные дела возбуждены после нападения на курьера по доставке еды по статьям о незаконном хранении оружия и грабеже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
РИА Новости 10:10
Хоккей

Игорь Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»

В должности главного тренера не работал. На Молодёжном чемпионате мира 2020 года (Чехия) Игорь Ларионов входил в тренерский штаб.
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Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
Авто

В марте в РФ выросли продажи легковых автомобилей

Москва, 7 апреля 2020, 15:02 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было продано свыше 160 тыс. легковых машин, что на 22,7% превышает уровень продаж аналогичного периода прошлого года.
REGNUM 08:02
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
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В Москве избили первого солиста группы «На-На»

Lenta.ru 10:46
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В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 700 человек

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 700 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
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Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
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Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс вчера в 10:51
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 02:34
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель

Стоимость контрактов на поставку в июне 2020 года нефти марки Brent поднялась до 34 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 00:45
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