Коронавирус
RT на русскомСК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России
Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор». Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК России.
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Здоровье
Генпрокуратура РФ проверит готовность больниц к пандемии
Генпрокуратура РФ проведет проверку в отечественных больницах на предмет их готовности к пандемии.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Здоровье
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Экономика
Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»
Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
Политика
Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
В ОМВД Кетовского района прошли обыски
Экономика
«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Общество
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Общество
Российские авиакомпании вывезли из Бангкока 800 российских туристов
Российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 вывезли сегодня из Бангкока тремя авиарейсами более 800 российских туристов.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Хоккей
Еще семь клубов могут сняться со следующего розыгрыша КХЛ
Ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут отказаться от участия в розыгрыше сезона-2020/21 из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Metaratings.ru.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Здоровье
На Дону с зараженными коронавирусом контактировали около 1500 человек
В Ростовской области выявили около 1500 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом.
Общество
Совет Европы подсчитал траты России на заключенного в день
В России дневной расход на заключенного стал наименьшим среди всех стран, попавших в отчет: €2,4 в день при среднеевропейском показателе €68,3. Больше всего на каждого заключенного тратят в Люксембурге: свыше €1 тыс. в день, и эта сумма так велика, что не учитывалась при расчете среднеевропейского показателя, поскольку сильно на него влияла.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
В Петербурге возбудили дела после нападения на доставщика еды
Уголовные дела возбуждены после нападения на курьера по доставке еды по статьям о незаконном хранении оружия и грабеже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
Хоккей
Игорь Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»
В должности главного тренера не работал. На Молодёжном чемпионате мира 2020 года (Чехия) Игорь Ларионов входил в тренерский штаб.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Авто
В марте в РФ выросли продажи легковых автомобилей
Москва, 7 апреля 2020, 15:02 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было продано свыше 160 тыс. легковых машин, что на 22,7% превышает уровень продаж аналогичного периода прошлого года.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 700 человек
Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 700 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель
Стоимость контрактов на поставку в июне 2020 года нефти марки Brent поднялась до 34 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.