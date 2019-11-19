Происшествия

ИзвестияИзвестияСК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

После пропажи в Москве редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой следователи возбудили уголовное дело.
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с чего всё началось
«По результатам проведенной доследственной проверки, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту безвестного исчезновения 29-летней Маргариты Игнатовой возбуждено уголовное дело», — подтвердили
 в столичном Следственном комитете.
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