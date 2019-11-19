Происшествия
ИзвестияСК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве
После пропажи в Москве редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой следователи возбудили уголовное дело.
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с чего всё началось
«По результатам проведенной доследственной проверки, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту безвестного исчезновения 29-летней Маргариты Игнатовой возбуждено уголовное дело», — подтвердили в столичном Следственном комитете.Телеканал 360°03:53
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Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
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В центре Москвы избили офицера ФСБ
В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
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Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
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Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
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В Венеции ожидают новый пик наводнения
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Общество
В России оценили масштабы домашнего насилия
Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Политика
«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате
НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России.
Общество
Что чаще всего просят дети у Деда Мороза в письмах
Как рассказали в пресс-службе Деда Мороза, чаще всего в письмах от детей звучат просьбы о здоровье и счастье близких.
Экономика
Госдума 3 декабря рассмотрит законопроект о защите инвестиций
Госдума планирует обсудить законопроекты о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении 3 декабря.
Политика
Протестующим нашли лагеря подготовки
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.
Шоу-бизнес
«Усы твои - секси»: Грановская пофлиртовала с Ургантом
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Кино
Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд
Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Общество
В Госдуме оценили законопроект о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальном уровне заработной платы работников бюджетной сферы внёс в Госдуму парламент Республики Северная Осетия — Алания.
Политика
В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы
На вопрос о причинах успеха экранизаций комиксов "Капитан Марвел" и "Чудо-женщина", выстроенных вокруг женских персонажей, Бэнкс ответила, что они принадлежат "мужскому жанру".
Происшествия
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию
Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Единоборства
Американец Бранч станет соперником Шлеменко по бою в Екатеринбурге
Американский боец Дэвид Бранч станет соперником россиянина Александра Шлеменко на турнире RCC 14 декабря.
Здоровье
Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей
Как сообщает врач Юлия Дмитриева, влияние высокого атмосферного давления на человека сопровождается определённой симптоматикой: головной болью, ощущением слабости во всем организме, падением трудоспособности, ростом артериального давления.
Общество
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
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Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.