Происшествия

ИзвестияИзвестияСК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

После пропажи в Москве редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой следователи возбудили уголовное дело.
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с чего всё началось
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило дело по факту исчезновения сотрудницы информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой, говорится
 в сообщении ведомства.
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