с чего всё началось

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Технологии В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к животному, чтобы наблюдать за его жизнью на расстоянии ста двадцати метров. 6

Армия и оружие В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США. 457

Политика ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2» Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 41

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Политика Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно. 145

Происшествия В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию. 76

Политика Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне. 44

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 3,3K

Футбол «Монако» уволил главного тренера Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.

Финансы В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки "Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин. 13

Общество В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. 7

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. 62

Политика Посол Китая призвал Британию не отправлять авианосец в АТР Посол Китая в Лондоне Лю Сяомин призвал власти Британии отменить планы по отправке авианосца Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и заявил, что размещение корабля будет "очень опасным шагом", сообщает газета Times. 5

Общество Сенатор Алексей Пушков заявил об угасании США из-за пандемии КОВИД Российский сенатор Алексей Пушков поделился своим мнением по поводу будущего США и указал на ухудшение экономического положения страны из-за утраты контроля после пандемии. 17

Футбол Гайч прокомментировал переход в ЦСКА Аргентинский нападающий Адольфо Гайч рассказал о грядущем переходе в ЦСКА.