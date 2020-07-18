Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.
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с чего всё началось
Как сообщили
 в пресс-службе ведомства, после удара в висок у служебной машины врачи зафиксировали у полицейского сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.
Новая газета05:46

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Полицейский был избит в центре Москвы

Москва 2408:05

Возбуждено первое уголовное дело за июльские митинги в Москве

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СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского в центре Москвы

Агентство Москва05:34

Возбуждено первое дело против участника июльского митинга в Москве

Известия04:02

В Москве уроженцу Азербайджана предъявили обвинение в нападении на полицейского

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Политика

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Два человека погибли – водители «Нивы» и Hino, пострадавших нет, сообщают «Интерфакс» и ТАСС.
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"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
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В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
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Общество

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Гайч прокомментировал переход в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч рассказал о грядущем переходе в ЦСКА.
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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

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Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели

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