Происшествия
RT на русскомСК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.
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с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе ведомства, после удара в висок у служебной машины врачи зафиксировали у полицейского сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.Новая газета05:46
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
Армия и оружие
США планируют наладить производство вооружения СССР
Отмечается, что исполнитель в соответствии с контрактом займется производством гранат, советских ПУР, автоматов Калашникова и прочих боеприпасов.
Evo-rus.com 11:54
Армия и оружие
В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика
Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 09:02
Политика
Жириновский назвал дату назначения врио главы Хабаровского края
Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
РБК 11:57
Футбол
«Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом»
Футболисты московского «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где уже завтра примут участие в мате полуфинала Кубка России по футболу против «Зенита».
Нева Спорт 09:42
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Общество
Собянин рассчитывает на проведение Дня города в сентябре
Коммерсантъ 11:33
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
Здоровье
102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 18 июля в Ростовской области у 11 316 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости COVID-19 — 269,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:03
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Здоровье
Волгоградцы узнали способы восстановления после перерыва в тренировках
После жесткого режима самоизоляции и введения ограничений из-за коронавируса фитнес-клубы были закрыты, и волгоградцы, которые привыкли к регулярным тренировкам, были лишены возможности посещать спортзал.
Волгоградская правда 13:01
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Политика
Мишустин и Пашинян обсудили рост товарооборота
Встречу в Минске провели и главы правительств Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин, передает телеканал «МИР 24»
МИР 24 вчера в 15:58
Наука
Ученые выделили по тяжести течения шесть типов Covid-19
Британские ученые из Лондонского Ковид-колледжа (Covid College) определили шесть различных типов течения COVID-19.
МонаВиста 10:54
Общество
Южная Осетия обвиняет Грузию в краже летучих мышей
По данным спецслужбы, сотрудники лаборатории занимались систематическим отловом летучих мышей на границе Грузии и Южной Осетии в 2012, 2014 и 2018 годах.
Газета.Ru 10:03
Происшествия
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили
Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции.
Газета.Ru 12:56
Футбол
«Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ
Подмосковный клуб занял второе место в ФНЛ и получил право выступать в премьер-лиге, но препятствием стали финансовые проблемы.
Общественная служба новостей вчера в 18:16
Армия и оружие
Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»
Гиперзвуковая ракета США не смогла обойти разработанный в РФ «Авангард».
Дни24 06:39
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48