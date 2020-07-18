с чего всё началось

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Политика Жириновский назвал дату назначения врио главы Хабаровского края Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу. 137

Футбол «Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом» Футболисты московского «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где уже завтра примут участие в мате полуфинала Кубка России по футболу против «Зенита».

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 92

Общество Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции. 119

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 270

Общество В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 44

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Здоровье Волгоградцы узнали способы восстановления после перерыва в тренировках После жесткого режима самоизоляции и введения ограничений из-за коронавируса фитнес-клубы были закрыты, и волгоградцы, которые привыкли к регулярным тренировкам, были лишены возможности посещать спортзал.

Политика Мишустин и Пашинян обсудили рост товарооборота Встречу в Минске провели и главы правительств Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин, передает телеканал «МИР 24» 8

Наука Ученые выделили по тяжести течения шесть типов Covid-19 Британские ученые из Лондонского Ковид-колледжа (Covid College) определили шесть различных типов течения COVID-19.

Общество Южная Осетия обвиняет Грузию в краже летучих мышей По данным спецслужбы, сотрудники лаборатории занимались систематическим отловом летучих мышей на границе Грузии и Южной Осетии в 2012, 2014 и 2018 годах. 20

Футбол «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ Подмосковный клуб занял второе место в ФНЛ и получил право выступать в премьер-лиге, но препятствием стали финансовые проблемы.