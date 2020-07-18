Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.
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с чего всё началось
Как сообщили
 в пресс-службе ведомства, после удара в висок у служебной машины врачи зафиксировали у полицейского сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.
Новая газета05:46

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Уроженец Азербайджана стал фигурантом дела об избиении полицейского в Москве

Интерфакс06:11

Полицейский был избит в центре Москвы

Москва 2408:05

В Москве уроженцу Азербайджана предъявили обвинение в нападении на полицейского

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В Москве избили полицейского

РИА Новости09:36

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского в центре Москвы

Агентство Москва05:34

Возбуждено первое дело против участника июльского митинга в Москве

Известия04:02

Возбуждено первое уголовное дело за июльские митинги в Москве

РЕН ТВ03:45
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии

Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
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В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
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Общество

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Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
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Культура

Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

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Армия и оружие

Российская система С-500 восхитила египетские СМИ

Египетские журналисты из издания Sasapost восхитились новейшей российской системой С-500 «Прометей».
Военное дело вчера в 08:17
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Политика

Малайзия выступила с заявлением по делу MH17

Власти Малайзии выступили с заявлением о судебном процессе по сбитому над Донбассом шесть лет назад пассажирскому Boeing, выполнявшему рейс MH17.
Суть событий вчера в 11:54
Общество

Названы недостатки четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru 15:34
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Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 18:34
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Игры

Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
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Общество

В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Комсомольская правда 16:46
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В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

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Космос

Брянцев пригласили на «Космическое июльское рандеву» в режиме онлайн

Брянский краеведческий музей приглашает на виртуальное «Космическое июльское рандеву».
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Футбол

Кафельников предрек «Спартаку» поражение в матче с «Зенитом»

Бывший теннисист и давний болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников предрек красно-белым поражение в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом».
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Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
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Общество

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Ю. Латынина: А потом Фургал становится губернатором и, судя по всему, это был предлог отжать у него завод Но опять же мы знаем, благодаря Шпилькину, что фальсифицировать-то можно, но всегда видно, какие голоса фальсифицированы, а какие нет.
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Шоу-бизнес

Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры

Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
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Россиянам предсказали холодную зиму после жаркого лета

Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать o грядущей холодной зиме.
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Силуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.
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Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

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Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

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Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что лидеры ЕС, ведущие затяжные переговоры на саммите в Брюсселе, должны достичь соглашения в воскресенье, так как их перенос никому не выгоден.
РИА Новости 18:50
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Культура

Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей

Газета Культура вчера в 08:04
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Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

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