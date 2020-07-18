с чего всё началось

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

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