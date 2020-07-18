Происшествия
RT на русскомСК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.
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с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе ведомства, после удара в висок у служебной машины врачи зафиксировали у полицейского сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.Новая газета05:46
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Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета 10:58
Армия и оружие
Российская система С-500 восхитила египетские СМИ
Египетские журналисты из издания Sasapost восхитились новейшей российской системой С-500 «Прометей».
Военное дело вчера в 08:17
Политика
Малайзия выступила с заявлением по делу MH17
Власти Малайзии выступили с заявлением о судебном процессе по сбитому над Донбассом шесть лет назад пассажирскому Boeing, выполнявшему рейс MH17.
Суть событий вчера в 11:54
Общество
Названы недостатки четырехдневной рабочей недели
Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru 15:34
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 18:34
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
Piter.tv 02:52
Общество
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Комсомольская правда 16:46
Космос
Брянцев пригласили на «Космическое июльское рандеву» в режиме онлайн
Брянский краеведческий музей приглашает на виртуальное «Космическое июльское рандеву».
Мой Брянск 06:22
Футбол
Кафельников предрек «Спартаку» поражение в матче с «Зенитом»
Бывший теннисист и давний болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников предрек красно-белым поражение в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом».
АБН 12:11
Шоу-бизнес
Фадеев извинился перед подписчиками за клип с Валерией
MedikForum.ru 17:58
Общество
WSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook
Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
ТАСС 16:50
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
Ю. Латынина: А потом Фургал становится губернатором и, судя по всему, это был предлог отжать у него завод Но опять же мы знаем, благодаря Шпилькину, что фальсифицировать-то можно, но всегда видно, какие голоса фальсифицированы, а какие нет.
Эхо Москвы 16:37
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
Шоу-бизнес
«Беса» вызвал среди поклонников похудевший на 100 кг Фадеев
Privet-Rostov.ru 11:58
Общество
Россиянам предсказали холодную зиму после жаркого лета
Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать o грядущей холодной зиме.
Lenta.ru 19:02
Экономика
Силуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.
RT на русском 13:58
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
Политика
Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что лидеры ЕС, ведущие затяжные переговоры на саммите в Брюсселе, должны достичь соглашения в воскресенье, так как их перенос никому не выгоден.
РИА Новости 18:50
Культура
Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей
Газета Культура вчера в 08:04