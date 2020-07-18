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СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.В источнике
С чего всё началось
Как сообщили
 в пресс-службе ведомства, после удара в висок у служебной машины врачи зафиксировали у полицейского сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.
Новая газета06:04
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РИА Новости

В Москве избили полицейского

РИА Новости09:36
Москва 24

Полицейский был избит в центре Москвы

Москва 2408:05
РЕН ТВ

Возбуждено первое уголовное дело за июльские митинги в Москве

РЕН ТВ03:45
Интерфакс

Уроженец Азербайджана стал фигурантом дела об избиении полицейского в Москве

Интерфакс06:11
Агентство Москва

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского в центре Москвы

Агентство Москва05:34
Известия

Возбуждено первое дело против участника июльского митинга в Москве

Известия04:02
ТАСС

В Москве уроженцу Азербайджана предъявили обвинение в нападении на полицейского

ТАСС06:15
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Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъвчера в 16:04
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Россиянин Тугаринов включен в заявку «Эспаньола» на матч с «Сельтой»

Для 20-летнего футболиста, который является выпускником академии «Барселоны», попадание в заявку станет уже вторым в нынешнем сезоне — ранее Тугаринов был включен в число запасных в матче «Эспаньола» против «Бетиса» (0:1) 25 июня.
Матч ТВ09:53

Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей

Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru08:03
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Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса

Доктор биологических наук вирусолог Сергей Нетёсов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал статью об исследовании испанских ученых о том, что у 29% заболевших коронавирусом находили сыпь в ротовой полости.
RT на русском09:42
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Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия07:27
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