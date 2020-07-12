По предварительной версии, при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошли разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива. Ранее «Норильсктрансгаз» уточнил, что объём разлившегося на Таймыре топлива составил около 44,5 т.

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

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