Происшествия
RT на русскомСК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
По предварительной версии, при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошли разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива. Ранее «Норильсктрансгаз» уточнил, что объём разлившегося на Таймыре топлива составил около 44,5 т.
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Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду
Популярная американская рок-группа Bon Jovi написала песню «American Reckoning» и посвятила ее светлой памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые охватили Соединенные Штаты Америки, пишет Rolling Stone.
Live24 13:01
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожник Chevrolet Niva под маркой Lada.
ToDay News Ufa 07:50
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Политика
Юрий Кот: украинцы перейдут на сторону России, если ВСУ решат воевать
Подавляющее большинство военнослужащих ВСУ в Крыму в 2014 году перешли на сторону Российской Федерации.
Политическая Экспертиза вчера в 09:12
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Общество
На Украине рассказали о планах показывать фильмы на мове в Москве
Киеву следует поработать над возрождением величия кинематографа, чтобы в Москве показывали фильмы на украинском языке, заявил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.
Известия вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию.
Пятый канал вчера в 23:36
Религия
Турция намерена проводить мусульманские молитвы в соборе Святой Софии
Турецкое руководство планирует провести в соборе Святой Софии мусульманские молитвы с использованием специального освещения для сокрытия христианских мозаик на стенах храма.
NewInform 06:18
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН принял с четвертой за неделю попытки резолюцию о продлении на год трансграничного механизма оказания помощи Сирии.
Страна Советов on-line 02:59
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa 08:38
Футбол
Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках
Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец 08:17
Биатлон
Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону
Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.
МК-Спорт вчера в 11:21
Происшествия
Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП на Вологодчине
Как сообщили в областном УМВД, в «Ладе Калине» было семь человек: водитель, трое взрослых пассажиров и трое малолетних детей.
Вологда.рф 14:20
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Nissan опубликовал один из финальных тизеров компактного электрического кроссовера Ariya, дебют которого состоится 15 июля.
Informus.ru 10 июля в 13:03
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Спорт
СМИ: британские атлеты принимали экспериментальное вещество перед ОИ-2012
Девяносто один британский спортсмен принимал экспериментальное вещество перед Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 14:33
Происшествия
Умер первый свидетель, проходивший по делу погибшей группы Дятлова
В Екатеринбурге умер турист, который первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Михаил Шаравин скончался в возрасте 84 лет.
StarHit.ru 06:02
Футбол
Гончаренко: «ЦСКА не следовало садиться так низко в матче с „Рубином“»
Сигурдссон не сыграет из-за перебора карточек. В каждом матче у нас выпадает один-несколько игроков.
Sport24.ru 13:45
Шоу-бизнес
Кристина Асмус объяснила, почему боится инфекции на лице
В течение многие лет актриса пользуется одной и той же косметикой. Она не пользуется услугами косметологов, не делает пилингов и скрабов.
Evo-rus.com 14:06
Кино
Вышел трейлер фильма Невского с участием дочери Ван Дамма
Продюсером проекта является Александр Невский. Именно он привлек к участию в фильме французскую актрису Бьянку Бри.
Discover24 вчера в 05:19
Политика
В Германии призвали не принимать Турцию в ЕС из-за собора Святой Софии
Призыв немецкого политика прозвучал на фоне решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть собору Святой Софии статус мечети.
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Авто
Kia Rio снова возглавил рейтинг самых популярных иномарок в России
За KIA Rio следует другой «кореец» - Hyundai Creta. В тот же период россияне купили 29 554 таких машин. Тройку замыкает Volkswagen Polo.
RuNews24.ru 08:28
Здоровье
Вкусный и доступный напиток снижает риск цирроза печени
Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa 05:59
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Политика
Песков: Высказывания Зеленского о роли СССР в ВОВ коробят Путина
Высказывания лидера Украины о роли СССР в ВОВ коробят его коллегу из России. Каждый гражданин для Путина – это священная тема.
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