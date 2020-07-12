Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

По предварительной версии, при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошли разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива. Ранее «Норильсктрансгаз» уточнил, что объём разлившегося на Таймыре топлива составил около 44,5 т.
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Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

Интерфакс13:20

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Коммерсантъ10:55

На таймырском предприятии «Норникеля» разлился авиакеросин. Компания сообщила о более чем 44 тоннах разлитого топлива

Новая газета05:45

СК возбудил дело по факту разлива более 40 тонн авиатоплива на Таймыре

ТАСС10:14

СК открыл дело по факту разлива авиатоплива на Таймыре

Газета.Ru10:18

Следователи возбудили уголовное дело после разлива топлива на Таймыре

РИА Новости10:35

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

RT на русском10:29
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

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Общество

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Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
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Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

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