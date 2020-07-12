Происшествия
RT на русскомСК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
По предварительной версии, при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошли разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива. Ранее «Норильсктрансгаз» уточнил, что объём разлившегося на Таймыре топлива составил около 44,5 т.
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Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Вечерняя Москва 11:26
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 13:14
Шоу-бизнес
Ивлеева подарила Элджею бриллиантовые часы за 7 млн рублей
Швейцарские часы от элитного бренда Audemars Piguet Royal Oak подарила блогер Настя Ивлеева своему супругу Элджею.
Экономика сегодня 15:34
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Футбол
Голкипер «Зенита» Лунев повредил прямую мышцу правого бедра
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев получил повреждение прямой мышцы правого бедра, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
РИА Новости 15:50
Общество
Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK 15:00
Общество
Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний
Состоявшаяся в воскресенье, 12 июля, несанкционированная акция в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала завершилась в столице края без задержаний, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:42
Происшествия
В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком
В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
РБК 15:24
Политика
Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опровергла слухи о том, что она ждет ребенка от главы государства.
Pravda.Ru вчера в 10:50
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
В игре 32-го тура итальянского первенства туринский клуб на своем поле расписал мировую с «Аталантой» со счетом 2:2.Гости открыли счет в матче на 16-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 21:58
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa 08:38
Происшествия
Американский десантный корабль загорелся на базе ВМС в Сан-Диего
На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, пострадали не менее 11 моряков.
Известия 16:15
Автоспорт
«Рено» подала протест против болидов «Рейсинг Пойнт»
Представители «Рено» подали официальный протест против команды «Рейсинг Пойнт» и используемых ей болидов, сообщает Autosport.
Спорт-Экспресс 14:48
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Политика
В ЕС назвали Минские соглашения единственным путем к миру в Донбассе
Брюссель, 12 июля 2020, 21:41 — REGNUM Настаивать на полном выполнении Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе продолжают в Европейском союзе (ЕС).
REGNUM 14:41
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Интерфакс 16:08
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Футбол
Тренер «Крыльев Советов»: на матч с «Динамо» вышли все, кто был живой
Тренерский штаб самарских "Крыльев Советов" с трудом набрал состав на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо", сообщил главный тренер волжан Андрей Талалаев.
РИА Новости 15:13
Происшествия
Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым подготовили иски
Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова ознакомились с материалами дела, они подготовили иски к нему, сообщил адвокат Александр Добровинский.
BFM.ru вчера в 12:20
Здоровье
Со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела
Исследователи в Германии пришли к выводу, что со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела.
Радио Маяк 14:21
Автоспорт
Квят: гонка на Гран-при Штирии получилась фантастической для меня
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят считает, что провел фантастическую гонку на втором этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Штирии.
РИА Новости 14:04