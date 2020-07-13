Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

СК возбудил дело по факту схода с рельсов вагонов поезда под Тулой

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