с чего всё началось

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства. Следователи изъяли для проверки медицинскую документацию, которая поможет установить причину смерти младенца.

СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в самолёте на Дальнем Востоке

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