Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело по факту смерти ребёнка в самолёте на Дальнем Востоке

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства. Следователи изъяли для проверки медицинскую документацию, которая поможет установить причину смерти младенца.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится
 в сообщении ведомства.
RT на русском19:25

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