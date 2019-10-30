с чего всё началось

Поскольку в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности.

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

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Общество Дания разрешила строительство «Северного потока-2» Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

Армия и оружие Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.

Общество Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.

Политика Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

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