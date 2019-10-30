Происшествия
Российская газетаСК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
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Поскольку в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности.
с чего всё началось
Как отмечается, такое решение было принято после изучения рассекреченных ФСБ архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников ейского детского дома.RT на русском06:42
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Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Политика
Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
Коммерсантъ 08:35
Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Общество
Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Известия 06:16
Политика
Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном
Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
ФАН 09:26
Здоровье
Россиян предупреждают о шапках, вызывающих рак кожи
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa вчера в 06:42
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Российская газета 05:40
Происшествия
В Свердловской области поезд насмерть сбил двух девушек
Российская газета 02:54
Армия и оружие
Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ
Согласно имеющейся информации, российские субмарины отрабатывают прорыв оборонительных рубежей НАТО, а также скрытный подход к восточному побережью США.
Газета.Ru 09:17
Технологии
В России создали биоразлагаемый пластик из крахмала
Российские ученые создали пластик, который полностью разлагается в природе после использования.
МИР 24 28 октября в 05:45
Культура
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах
Алла Пугачева в честь своего юбилея устроила большой сольный концерт в Кремлевском дворце.
Наша версия вчера в 10:36
Политика
В Женеве сегодня приступит к работе Конституционный комитет Сирии
В Женеву уже приехали около 150 делегатов.
Эхо Москвы 02:31
Политика
Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе
"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:46
Интернет
Вышло обновление PowerToys 0.12 для Windows 10: тёмная тема и новая утилита
Первая версия набора PowerToys была представлена Microsoft ещё для Windows 95.
3DNews 04:34
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Речь идет о модели Nvidia GeForce GTX 1660 Super.
iXBT.com вчера в 09:00
Происшествия
В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал
В Твери автобус с пассажирами опрокинулся в кювет.
Российская газета 07:32
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Гаджеты
Caviar показал iPhone 11 Pro с частицами Марса и Луны
Цена лимитированных iPhone 11 Pro в зависимости от модели варьируется от 487 тысяч до почти 4,5 млн рублей.
News.ru 05:38
Кино
Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»
Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».
News.ru 06:25
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Экономика
Парламент Петербурга утвердил бюджет на 2020 год
Внесенный в парламент бюджет предполагает, что в 2020 году доходы бюджета составят 664,7 миллиарда рублей, а расходы – 701,4 миллиарда рублей.
Петербургский дневник 04:40
Футбол
Зе Луиш: люблю Москву, провожу там выходные
ODDS.ru 04:46
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
RT на русском 09:13