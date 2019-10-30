Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
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Светлана Петренко
Поскольку в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности.
— Светлана ПетренкоРоссийская газета 07:28
с чего всё началось
Как отмечается
, такое решение было принято после изучения рассекреченных ФСБ архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников ейского детского дома.
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