Происшествия
Российская газетаСК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Читать в источнике
Оценить87
Поскольку в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности.
с чего всё началось
Как отмечается, такое решение было принято после изучения рассекреченных ФСБ архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников ейского детского дома.RT на русском06:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:57, Ашберн
Здоровье
В Ивановской области ввели три новые меры поддержки медиков
В Ивановской области ввели три новые меры поддержки медицинских работников.
Политика
Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Авто
Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения
Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.
Политика
В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Политика
Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
Президент России Владимир Путин не поедет на ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили из-за мероприятий в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить Остров свободы
Президент России Владимир Путин принял приглашение кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса посетить страну, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
Шоу-бизнес
Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак
Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
Хоккей
Малкин рассказал, зачем ему американское гражданство
Хоккеист «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин рассказал, зачем ему понадобился американский паспорт.
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Экономика
Акции «Газпрома» обновили 11-летний максимум
«Интерфакс» назвал акции «Газпрома» одними из самых перспективных с целью до конца года: бумаги могут превысить 300 руб./шт. к концу текущего года.
Теннис
Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже
Теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Происшествия
Сбежавший из РФ участник протестной акции в Москве арестован заочно
Сбежавший из России участник протестной акции в Москве Айдар Губайдулин арестован заочно.
Кино
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон «Сватов»
Один из главных актеров сериала Федор Добронравов рассказал о примерной дате выхода сериала. Объявление он сделал на творческом вечере.
Общество
Первый канал распек Call of Duty за русофобию
Политика
В «Нафтогазе» заявили о ненужности российского газа для Украины
Украина спокойно пройдет отопительный сезон 2019–2020 годов даже в случае прекращения транзита российского газа.
Армия и оружие
Турция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии
Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган.
Политика
NYT: из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезли важные фразы
Из опубликованной Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле, были исключены несколько важных слов и фраз.