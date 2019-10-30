с чего всё началось

Поскольку в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности.

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Политика Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.

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Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Политика Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили Президент России Владимир Путин не поедет на ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили из-за мероприятий в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Экономика Акции «Газпрома» обновили 11-летний максимум «Интерфакс» назвал акции «Газпрома» одними из самых перспективных с целью до конца года: бумаги могут превысить 300 руб./шт. к концу текущего года.

Общество Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.