Происшествия
REGNUMСК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе
В городе Балашиха, расположенном в Московской области, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования гражданки Германии, об этом 29 сентября сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на СК России по Московской области.
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Футбол
Победная серия ЦСКА в РПЛ продолжилась
Все про Спорт ру 09:23
Политика
Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН
Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
RT на русском 17:10
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Здоровье
В поликлиниках Москвы расскажут о профилактике гриппа и гипертонии
В пятницу, 4 октября, в детской городской поликлинике № 120 всем желающим расскажут о профилактике бронхиальной астмы у детей и подростков.
Москва 24 02:44
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Гаджеты
Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra вчера в 06:08
Футбол
Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды.
ТАСС 13:02
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Армия и оружие
Появилось видео совместного полета «Охотника» и Су-57
Министерство обороны России сообщило об успешном испытании новейшего отечественного ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» в совместном полете с современным истребителем Су-57.
ПолитРоссия 27 сентября в 06:16
Политика
Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель
Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru 15:15
Наука
Математика упростила поиск золота
Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
BitCryptoNews 26 сентября в 08:45
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens 04:13
Экономика
Путин подписал закон о новой системе винных акцизов
В воскресенье, 29 сентября, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении новой системы винных акцизов, принятый Госдумой летом.
Комсомольская правда 17:12
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
Единоборства
Фестиваль «Победа Жизни» пройдет в Одинцове в воскресенье
В Одинцове в воркаут-зоне на Центральной площади в воскресенье пройдет восьмой ежегодный фестиваль «Победа Жизни», мероприятие организовано при поддержке федерального агентства по делам молодежи, администрации муниципалитета и Одинцовского молодежного центра, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.
РИАМО вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк
Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец 07:25
Здоровье
Депздрав рассказал москвичам о разнице между ОРВИ и гриппом
Специалиста столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, в чем разница между ОРВИ и гриппом.
Москва 24 27 сентября в 22:40
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Армия и оружие
В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны силовиков
РИА Новости вчера в 07:42
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru 17:37
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Финансы
Курс доллара вырос до 64,39 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17,5 копейки и составил 64,385 рубля.
ТАСС 27 сентября в 03:09
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37