Происшествия

REGNUMREGNUMСК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе

В городе Балашиха, расположенном в Московской области, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования гражданки Германии, об этом 29 сентября сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на СК России по Московской области.
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СК возбудил дело об изнасиловании иностранки в подмосковной Балашихе

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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
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Появилось видео совместного полета «Охотника» и Су-57

Министерство обороны России сообщило об успешном испытании новейшего отечественного ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» в совместном полете с современным истребителем Су-57.
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Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель

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Математика упростила поиск золота

Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
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Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

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Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

В воскресенье, 29 сентября, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении новой системы винных акцизов, принятый Госдумой летом.
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Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
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Фестиваль «Победа Жизни» пройдет в Одинцове в воскресенье

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Депздрав рассказал москвичам о разнице между ОРВИ и гриппом

Специалиста столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, в чем разница между ОРВИ и гриппом.
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Происшествия

Все лесные пожары в России потушены

В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны силовиков

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Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

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Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
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Курс доллара вырос до 64,39 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17,5 копейки и составил 64,385 рубля.
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Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
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Тони Фергюсон, претендующий на пояс Хабиба, анонсировал следующий бой

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На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
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