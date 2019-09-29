Происшествия
REGNUMСК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе
В городе Балашиха, расположенном в Московской области, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования гражданки Германии, об этом 29 сентября сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на СК России по Московской области.
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Здоровье
Правда и мифы о ПМС. Три буквы, которые пугают мужчин и заставляют нервничать женщин
Спровоцировать предменструальный синдром может нервно-психический стресс — у женщин, которые занимают руководящие должности, ПМС встречается чаще.
Екатеринбург Онлайн 23:29
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости 20:30
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Футбол
Бубнов считает, что Кононов не был подходящим тренером для «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
RT на русском 18:38
Экономика
В России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты
С 1 октября в России вступят в силу новые законы. В частности, они коснутся размера зарплат и пенсий.
ФедералПресс 23:09
Наука
Тайна самых мощных молний: как возникают суперболты и почему ученые до сих пор не знают причины их возникновения
Суть эксперимента заключалась в том, чтобы спровоцировать удар молнии в змея с металлическим стержнем, после чего заряд должен был переместиться по мокрой веревке к ключу.
Хайтек вчера в 09:50
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Экономика
Возраст выхода на пенсию повысят на три года
В России стало возможно повышении возраста выхода на пенсию еще на целых три года, сообщает DEITA.
Deita.ru 19:30
Экономика
Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.
ТАСС 18:19
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 10:57
Армия и оружие
В «Грузинском легионе»: Японец воюет на Донбассе, чтобы вернуть России долг за Курилы
Грузинский наёмник отметил, что у многих иностранцев, прибывающий воевать на Украину, имеется боевой опыт.
Военное обозрение 23:11
Здоровье
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
С 27 по 29 сентября на Земле будет наблюдаться сильная магнитная буря, пишет «МК» со ссылкой на Физический институт Академии Наук.
Ореанда-Новости 27 сентября в 13:53
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Здоровье
Онкологи перечислили игнорируемые нами признаки лейкемии
Онколог Джек Якуба назвал главные признаки рака крови, которые люди обычно игнорируют.
NewInform 17:58
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Происшествия
В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек
Как сообщает информационный портал Е1, обе машины после аварии вылетели с трассы. В результате ДТП пострадали пять человек.
REGNUM 22:43
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 27 сентября в 11:39
Теннис
Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open
Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
iReactor 23:01
Волейбол
Российские волейболистки стали бронзовыми призерами Кубка мира
Женская сборная России по волейболу в заключительном матче Кубка мира в Японии обыграла команду из Кении.
Кубань 24 04:49
Политика
Трамп желает встретиться с автором жалобы на его беседу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что желает встретиться с человеком, который анонимно пожаловался на его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 20:37