Происшествия

REGNUMREGNUMСК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе

В городе Балашиха, расположенном в Московской области, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования гражданки Германии, об этом 29 сентября сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на СК России по Московской области.
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СК возбудил дело об изнасиловании иностранки в подмосковной Балашихе

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