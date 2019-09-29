В городе Балашиха, расположенном в Московской области, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования гражданки Германии, об этом 29 сентября сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на СК России по Московской области.

СК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе

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