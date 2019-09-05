Происшествия

ИзвестияИзвестияСК возбудил дело после драки в «Крестах»

После избиений в петербургском следственном изоляторе «Кресты» возбуждено уголовное дело о вымогательстве у заключенного. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
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с чего всё началось
Как отмечается
, по делу проходят двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет, которым уже вынесли приговоры за совершение преступлений против личности, но которые ещё не вступили в законную силу, а также 26-летний подсудимый.
RT на русском07:22

Подробнее о событии

Ягодицы раскрасили красным: СК возбудил дело после видео о пытках в «Крестах»

Мойка7807:06

СК возбудил дело о вымогательстве после избиения заключенного в «Крестах»

РИА Новости07:32

Следком возбудил дело о вымогательстве в «Крестах

Konkretno.ru07:30

После информации о пытках в «Крестах-2» возбудили уголовное дело

78.ru07:12

Каков актив, такие и рэкетиры. Следком оценил видео в Крестах

Фонтанка.Ру07:09

СК заявил о непричастности сотрудников «Крестов» к избиениям заключенных

ТАСС09:00

Избиение заключенного в «Крестах» обернулось уголовных делом

Петербургский дневник07:46
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Политика

Путин заявил о праве молодежи на протестные акции

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Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
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«Транснефть» отразит в отчетности выплаты компенсаций из-за ЧП с «Дружбой»

"Транснефть" по итогам девяти месяцев отразит в отчетности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на "Дружбе", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.
ПРАЙМ 10:33
Наука

Скорость передачи информации оказалась универсальной для многих языков

Авторы выяснили, что независимо от того, насколько быстро или медленно говорят люди на разных языках, они передают информацию примерно с одинаковой скоростью: 39 бит в секунду.
Вести.Наука 08:07
Политика

Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между Россией и Украиной

В ходе встречи обсуждался вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.
REGNUM 14:50
Шоу-бизнес

Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова

Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews 09:54
Политика

В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Хоккей

Панарин не исключил переезда в США после окончания карьеры

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что хотел бы остаться в США после завершения игровой карьеры.
Спорт день за днем 12:40
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«Буду готов для последнего испытания». Жиру может перебраться в MLS

В прошлом сезоне Жиру сыграл за «Челси» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.
Sport24.ru 18:58
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Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Политика

Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США

Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Происшествия

В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК 15:50
Политика

Премьер Судана представил состав нового правительства страны

Глава правительства Судана Абдалла Хамдук вечером 5 сентября представил состав нового кабмина.
iReactor 15:04
Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Разин объяснил свои претензии к Шатунову

Хоть Разин и считает Юру «хорошим парнем», у него остаются претензии по поводу отношения Шатунова к своим воспитателям.
Рамблер 06:02
Космос

В угольной шахте в России обнаружили древний корабль пришельцев

Диаметр диска составлял 1,2 метра, а вес достигал 200 килограммов. По мнению Уоринга, шахтеры обнаружили беспилотный корабль инопланетян.
UfacityNews.ru 03 сентября в 04:02
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика

Путин проверит строительство космодрома «Восточный»

REGNUM 08:30
Экономика

Суд арестовал самолет экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

В мае суд арестовывал самолет Алексея Ананьева, однако в июне обеспечительные меры были сняты, так в отношении воздушного судна "не было установлено обстоятельств, свидетельствующих о зарегистрированных правах на него".
ТАСС 10:42
Происшествия

В Донецке прогремел взрыв, пострадал полицейский

Взгляд.ру 08:15
Общество

Метеобюро Канады предупредило о приближении урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября, сообщает канадское Национальное метеобюро.
RT на русском 16:05
Общество

Герман Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Армия и оружие

Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57

Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Экономика

Росбанк позитивно смотрит на запуск ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Росбанк позитивно смотрит на предложение запустить для молодых семей специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке со ставкой 2% годовых, сообщил РИА Новости руководитель ипотечного филиала банка "Росбанк Дом" Денис Ковалев.
РИА Новости 06:15
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Обновленный iPhone XR выйдет в новых цветах

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В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов

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Авто

Новый кроссовер Hyundai Creta представили официально

Южнокорейская компания Hyundai накануне презентовала обновленную модель кроссовера Creta, который показали в рамках начавшегося моторшоу в Чэнду.
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Скончался исполнитель песни «Вся жизнь впереди» Юрий Петерсон

На 72-м году жизни скончался певец и музыкант Юрий Петерсон.
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Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»

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Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС вчера в 16:29
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