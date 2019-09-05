с чего всё началось

После избиений в петербургском следственном изоляторе «Кресты» возбуждено уголовное дело о вымогательстве у заключенного. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

СК возбудил дело после драки в «Крестах»

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