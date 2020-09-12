Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек при крушении лекомоторного самолета под Щелковом в Московской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

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