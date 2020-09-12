Происшествия
ТАСССК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек при крушении лекомоторного самолета под Щелковом в Московской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
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Общество
ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм
В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Forbes 03:23
Единоборства
Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде
Честный рейтинг букмекеров 13:29
Шоу-бизнес
Тимати оставил Решетовой квартиру и драгоценности после расставания
11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались.
News.ru 13:41
Футбол
Федотова раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»
Наставник «Сочи» Владимир Федотов заявил, что ему не нравится, когда его клуб называют фарм-клубом питерского «Зенита».
ProstoProSport 18:09
Общество
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в Центральной России
Синоптики прогнозируют в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) «всплеск тепла» в четверг, 17 сентября, но за ним последует аномальное похолодание.
Известия 17:55
Политика
Лавров: Россия ответит на возможные санкции Запада
Россия не оставит без ответа возможные новые санкции западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».
Ведомости 08:31
Теннис
Наоми Осака во второй раз в карьере выиграла US Open
Японка Наоми Осака во второй раз в карьере выиграла Открытый чемпионат США по теннису.
РИА Новости 18:15
Армия и оружие
Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы
"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать", - цитирует Лукашенко БелТА.
Российская газета 13:17
Политика
Последний день региональных выборов стартовал в России
В России 13 сентября пройдет последний день голосования на региональных выборах.
Телеканал 360° 18:43
Армия и оружие
Военные корабли НАТО начали провокации в Баренцевом море
«Силы и средства Северного флота РФ приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей альянса НАТО во главе с эсминцем Ross ВМС Соединенных Штатов», — сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Kadara.ru 11:59
Наука
Депрессию научились определять по частоте сердечных сокращений
Впервые доктора показали, что мониторинг изменений частоты сердечных сокращений в течение 24 часов может помочь определить депрессию у человека.
Ferra 13:33
Авто
Интерьер новых Sandero и Logan раскрыт до премьеры
Интерьер новых Dacia Sandero и Logan (известны в России под брендом Renault) раскрыли до премьеры на фотографиях очевидцев.
Motor 15:44
Общество
Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Газета.Ru 16:29
Политика
Вучич заявил, что покупать СПГ вместо российского газа бессмысленно
Вучич пояснил, что в проекте соглашения подтверждена необходимость диверсификации энергии, но при этом это не означает, что Сербия может позволить себе СПГ вместо российского газа.
Evo-rus.com 01:22
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк впервые за пять месяцев появилось сообщение
В сториз актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился пост — ее фотография с мужем Петром Чернышевым.
РБК 06:34
Фигурное катание
Трусова считает, что справилась с короткой программой во время контрольных прокатов
RT на русском 13:13
Армия и оружие
Трамп заявил о наличии у США уникальных систем вооружений
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обладает вооружениями, которые никогда не видела ни Россия, ни Китай.
Дума ТВ вчера в 07:02
Транспорт
Минтранс предложил ввести в России бесплатный проезд
Ранее министерство констатировало, что популярность общественного транспорта у жителей России намного ниже, чем личного.
Orenburg.media вчера в 00:28
Политика
В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»
Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре
Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
iReactor вчера в 03:56
Космос
SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту, сообщил в субботу глава компании Илон Маск.
РИА Новости 15:52
Общество
Началась отгрузка вакцины от коронавируса в регионы России
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые небольшие партии новой вакцины от коронавируса уже отгружены для отправки в регионы.
Капитал страны 06:22
Кино
Создатели «Аватара-2» показали фото со съемок с Сигурни Уивер
Снимки, на которых актриса Сигурни Уивер принимает участие в подводных съемках, он опубликовал в Instagram.
Москва 24 вчера в 08:12
Общество
На Приморье надвигается третий супертайфун
В Приморском крае синоптики бьют тревогу: сообщают о приближении нового тайфуна, не менее грозного чем супертайфун «Майсак», который был признан самым сильным за последние 50 лет.
Байкал24 17:14
Общество
Доктор Мясников резко отреагировал на ответ жены Навального Рошалю
Известный телеведущий и врач Александр Мясников обратился к супруге политика Алексея Навального с резкой критикой по поводу ее высказывания в адрес доктора Леонида Рошаля.
Общественная служба новостей 17:51
Здоровье
После внеплановых проверок больше 50 предприятий Приморья закрыли
Ситуация с эпидемией коронавируса стабилизируется в Приморье – впервые с середины июля число новых случаев заражения не превысило отметку 70.
Владивосток-Новости вчера в 01:33
Общество
СБУ задержала украинца по подозрению в работе на ФСБ
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали уроженца Одесской области. В СБУ заявляют, что он готовил крупную диверсию.
News.ru 12:24
Футбол
Ахмат — Сочи 0:1
Российская газета 13:57