Происшествия

ТАССТАСССК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек при крушении лекомоторного самолета под Щелковом в Московской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Читать в источнике
Комментировать68

Подробнее о событии

СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

ТАСС14:13

Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета в Подмосковье

Интерфакс14:18

СК начал проверку после крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье

RT на русском12:27

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье. Видео

Телеканал 360°12:02

При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

РИА Новости11:57

Двое пилотов погибли при крушении легкомоторного самолета под Москвой

РЕН ТВ11:16

При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

РБК11:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7408 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Общество

ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Forbes 03:23
685
Единоборства

Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде

Честный рейтинг букмекеров 13:29
11
Шоу-бизнес

Тимати оставил Решетовой квартиру и драгоценности после расставания

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались.
News.ru 13:41
6
Футбол

Федотова раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов заявил, что ему не нравится, когда его клуб называют фарм-клубом питерского «Зенита».
ProstoProSport 18:09
Общество

Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в Центральной России

Синоптики прогнозируют в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) «всплеск тепла» в четверг, 17 сентября, но за ним последует аномальное похолодание.
Известия 17:55
2
Политика

Лавров: Россия ответит на возможные санкции Запада

Россия не оставит без ответа возможные новые санкции западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».
Ведомости 08:31
1,1K
Теннис

Наоми Осака во второй раз в карьере выиграла US Open

Японка Наоми Осака во второй раз в карьере выиграла Открытый чемпионат США по теннису.
РИА Новости 18:15
Армия и оружие

Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы

"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать", - цитирует Лукашенко БелТА.
Российская газета 13:17
162
Политика

Последний день региональных выборов стартовал в России

В России 13 сентября пройдет последний день голосования на региональных выборах.
Телеканал 360° 18:43
Армия и оружие

Военные корабли НАТО начали провокации в Баренцевом море

«Силы и средства Северного флота РФ приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей альянса НАТО во главе с эсминцем Ross ВМС Соединенных Штатов», — сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Kadara.ru 11:59
53
Наука

Депрессию научились определять по частоте сердечных сокращений

Впервые доктора показали, что мониторинг изменений частоты сердечных сокращений в течение 24 часов может помочь определить депрессию у человека.
Ferra 13:33
Авто

Интерьер новых Sandero и Logan раскрыт до премьеры

Интерьер новых Dacia Sandero и Logan (известны в России под брендом Renault) раскрыли до премьеры на фотографиях очевидцев.
Motor 15:44
55
Общество

Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Газета.Ru 16:29
3
Общество

Помпео осудил казнь обвиненного в убийстве охранника иранского борца

Известия 19:13
75
Политика

Вучич заявил, что покупать СПГ вместо российского газа бессмысленно

Вучич пояснил, что в проекте соглашения подтверждена необходимость диверсификации энергии, но при этом это не означает, что Сербия может позволить себе СПГ вместо российского газа.
Evo-rus.com 01:22
40
Шоу-бизнес

В Instagram Заворотнюк впервые за пять месяцев появилось сообщение

В сториз актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился пост — ее фотография с мужем Петром Чернышевым.
РБК 06:34
33
Фигурное катание

Трусова считает, что справилась с короткой программой во время контрольных прокатов

RT на русском 13:13
Армия и оружие

Трамп заявил о наличии у США уникальных систем вооружений

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обладает вооружениями, которые никогда не видела ни Россия, ни Китай.
Дума ТВ вчера в 07:02
1K
Транспорт

Минтранс предложил ввести в России бесплатный проезд

Ранее министерство констатировало, что популярность общественного транспорта у жителей России намного ниже, чем личного.
Orenburg.media вчера в 00:28
6,9K
Политика

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости вчера в 20:40
926
Шоу-бизнес

Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре

Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
iReactor вчера в 03:56
12
Космос

SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship

Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту, сообщил в субботу глава компании Илон Маск.
РИА Новости 15:52
5
Общество

Началась отгрузка вакцины от коронавируса в регионы России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые небольшие партии новой вакцины от коронавируса уже отгружены для отправки в регионы.
Капитал страны 06:22
829
Кино

Создатели «Аватара-2» показали фото со съемок с Сигурни Уивер

Снимки, на которых актриса Сигурни Уивер принимает участие в подводных съемках, он опубликовал в Instagram.
Москва 24 вчера в 08:12
6
Общество

На Приморье надвигается третий супертайфун

В Приморском крае синоптики бьют тревогу: сообщают о приближении нового тайфуна, не менее грозного чем супертайфун «Майсак», который был признан самым сильным за последние 50 лет.
Байкал24 17:14
12
Общество

Доктор Мясников резко отреагировал на ответ жены Навального Рошалю

Известный телеведущий и врач Александр Мясников обратился к супруге политика Алексея Навального с резкой критикой по поводу ее высказывания в адрес доктора Леонида Рошаля.
Общественная служба новостей 17:51
70
Здоровье

После внеплановых проверок больше 50 предприятий Приморья закрыли

Ситуация с эпидемией коронавируса стабилизируется в Приморье – впервые с середины июля число новых случаев заражения не превысило отметку 70.
Владивосток-Новости вчера в 01:33
10
Футбол

«Ливерпуль» и «Лидс» забили семь голов на двоих в чемпионате Англии

РБК спорт 14:36
Общество

СБУ задержала украинца по подозрению в работе на ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали уроженца Одесской области. В СБУ заявляют, что он готовил крупную диверсию.
News.ru 12:24
Футбол

Ахмат — Сочи 0:1

Российская газета 13:57
Главное