Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.
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«В результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение», — говорится в сообщении
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RT на русском04:33

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Названы новые детали нападения браконьеров из КНДР на пограничников

РЕН ТВ07:21

Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР

ТАСС04:38

СК завел дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

РИА Новости04:29

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Эхо Москвы04:32

СК завел дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

РБК04:47

Четверо российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР

RT на русском04:33

Число пострадавших пограничников после нападения корейских браконьеров увеличилось до четырех

Московский Комсомолец04:36
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РИА Новости 07:20
Происшествия

На российских пограничников напали браконьеры из КНДР

В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 08:43
Происшествия

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Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

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Происшествия

Суд освободил Губайдулина из-под стражи

РИА Новости 05:13
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В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.
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Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
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В Dota 2 изменится система подбора рейтинговых игр

Компания Valve объявила об изменениях, которые будут внесены в систему подбора игр в Dota 2. Как говорится в сообщении, теперь участвовать в рейтинговых матчах смогут лишь игроки, которые не менее 100 часов провели в игре.
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На российском троллейбусном заводе уволили больше половины рабочих

Более половины сотрудников саратовского завода «Тролза», который считается крупнейшим в России по производству троллейбусов и электробусов, уволено за полгода из-за нехватки оборотных средств у компании, сообщает ТАСС.
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