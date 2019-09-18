с чего всё началось

Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.

СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

Футбол Алана Мамаева опубликовала фото с мужем Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.

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Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Происшествия На российских пограничников напали браконьеры из КНДР В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.

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Происшествия Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

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Общество На российском троллейбусном заводе уволили больше половины рабочих Более половины сотрудников саратовского завода «Тролза», который считается крупнейшим в России по производству троллейбусов и электробусов, уволено за полгода из-за нехватки оборотных средств у компании, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».