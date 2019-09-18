с чего всё началось

Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.

СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

Политика Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

Политика Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Происшествия Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Экономика Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs с партнерами Компания Acronis, занимающаяся киберзащитой, объявила в среду об инвестиционном раунде на сумму $147 млн. Раунд возглавила Goldman Sachs.

Экономика России напророчили удлинение рабочей недели В сложившихся условиях при минимальной безработице и сокращении численности рабочей силы стоит, наоборот, готовиться к увеличению рабочей недели.

Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.

Политика В Кремле прокомментировали акции в поддержку осуждённого Устинова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Кино Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.

Происшествия В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".

Армия и оружие Ядерную войну России и США показали в ролике Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Происшествия ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.

Футбол «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с ничьей в Лионе Первый матч с участием российского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов UEFA завершился вничью.

Армия и оружие Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.

Политика В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.