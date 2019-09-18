Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.
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«В результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение», — говорится в сообщении
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RT на русском04:33

Подробнее о событии

Северокорейских браконьеров ожидают следователи

Коммерсантъ08:16

Число пострадавших пограничников после нападения корейских браконьеров увеличилось до четырех

Московский Комсомолец04:36

Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР

ТАСС04:38

Названы новые детали нападения браконьеров из КНДР на пограничников

РЕН ТВ07:21

СК завел дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

РБК04:47

Четверо российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР

RT на русском04:33

СК завел дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

РИА Новости04:29
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Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Политика

Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России

К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».
РБК 09:00
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Экономика

Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs с партнерами

Компания Acronis, занимающаяся киберзащитой, объявила в среду об инвестиционном раунде на сумму $147 млн. Раунд возглавила Goldman Sachs.
Ведомости 06:42
Хоккей

«Авангард» заключил контракт с Клинкхаммером

Sport24.ru 06:28
Экономика

России напророчили удлинение рабочей недели

В сложившихся условиях при минимальной безработице и сокращении численности рабочей силы стоит, наоборот, готовиться к увеличению рабочей недели.
Lenta.ru 09:00
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились

Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:49
Политика

В Кремле прокомментировали акции в поддержку осуждённого Устинова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.
RT на русском 07:19
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 16 сентября в 06:11
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия

Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане

RT на русском 07:41
Кино

Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed

Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Происшествия

В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Армия и оружие

Ядерную войну России и США показали в ролике

Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.
Lenta.ru 08:30
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия

ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море

В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине

РБК 08:34
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Футбол

«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с ничьей в Лионе

Первый матч с участием российского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов UEFA завершился вничью.
Ридус вчера в 15:16
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.
Газета.Ru 08:15
Происшествия

Суд освободил Губайдулина из-под стражи

РИА Новости 05:13
Спорт

Российскую биатлонистку Васильеву дисквалифицировали за допинг

Совершенно секретно 07:51
Политика

В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова

Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.
RT на русском 07:03
Технологии

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
РИА Новости 06:38
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Газета.Ru 08:01
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

News.ru вчера в 04:06
Армия и оружие

Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков

Политика Сегодня вчера в 00:10
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